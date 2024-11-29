Зеленський готовий зупинити війну в обмін на членство в НАТО

Він хоче зробити це швидко

Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий припинити "гарячу фазу" війни в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Членство в НАТО має бути запропоновано неокупованій частині країни за умови, що в запрошенні альянсу будуть визнані міжнародно визнані кордони України. Таку заяву Зеленський зробив у інтерв’ю Sky News.

Президент припустив, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо контрольована ним українська територія буде взята "під парасольку НАТО", що дозволить їй пізніше домовитися про повернення частини, що залишилася, "дипломатичним шляхом", – повідомляє видання.

В інтерв’ю Sky News українського лідера попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути передача Києвом територій, які Москва забрала в України, в обмін на вступ до НАТО.

"Зеленський заявив, що членство в НАТО має бути запропоноване неокупованим частинам країни, щоб покласти край "гарячій фазі війни", за умови, що саме запрошення НАТО визнаватиме міжнародно визнані кордони України", – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що глава України, мабуть, погодився з тим, що окуповані східні райони країни на цей момент не підпадатимуть під таку угоду.

Карта України з лінією фронту

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам необхідно взяти під парасольку НАТО територію України, яка знаходиться під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. І тоді [окуповані – ред.] території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом", — цитує Зеленського Sky News.

Як пише видання, український лідер заявив, що припинення вогню необхідно, щоб "гарантувати, що Путін не повернеться" та не захопить ще більше української території.

Він заявив, що НАТО має "негайно" прикрити ту частину України, яка залишається під контролем Києва, що, за його словами, "дуже потрібно Україні, інакше він [Путін – ред.] повернеться".

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не зацікавлена у заморожуванні конфлікту з Україною і всі початкові цілі так званої "СВО" мають бути обов’язково досягнуті. При цьому президент РФ нібито готовий розпочинати переговори щодо України.