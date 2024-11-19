Історик пояснив, де шукати таємничу рибу "минь", яку оспівували українські письменники

Риба зустрічається зараз лише в одній річці на батьківщині Квітки-Основ'яненка

Минь – риба, яка залишилася здебільшого в літературних описах і майже зникла з українських водойм. А це, між іншим, унікальний біологічний вид, який свого часу був звичайною стравою для українців.

Відомий історик, співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України та автор колонок у "Локальній історії" Вадим Назаренко розповів, що у класичній літературі минь трапляється досить часто. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Найяскравіший приклад – твір Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма", де автор детально описує страву з цієї риби. Сотник Микита Забрьоха та писар Павло Пістряк споживають "перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою та пшоняну кашу до олії, далі захододжуваний борщ з линам, а там юшку з МИНЬКАМИ та з пшеничними галушечками, та печені карасі, та більш і нічого".

Риба Минь

Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Минь потрапив до Червоної книги України як вид, що зникає. Його ареал надзвичайно обмежений – за даними екологів, риба збереглася лише в поодиноких річках.

Цікаво, що колись минь був звичайною стравою для українців. Його готували в різних варіаціях – від юшки до печеної риби. Нині ж він перетворився на раритетний біологічний вид, про який нагадують хіба що літературні твори. Його не знайдеш у річках навколо Конотопа.

"Та й на малій батьківщині Квітки ця, риба, якщо вірити екологам, зустрічається тільки в одній річці. Решту з'їв не сотник Забрьоха, а реальні люди – наші з вами предки. Точніше не з'їли, а вплинули на екологію", — підсумував історик.

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