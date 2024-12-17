Это объясняет новый график: одесские электрики насмешили сеть (видео)

В сети электриков поняли

Сотрудников энергетической компании ДТЭК в Одессе заметили в магазине за выбором алкогольных напитков. Связано ли это с тем, что в Украине не будут отключать свет 17 декабря, пока неизвестно, однако пользователей сети ситуация повеселила.

Соответствующую видеозапись распространил местный telegram-канал "Ху**ая Одесса". На коротком ролике заметно, как двое мужчин в одежде с символикой компании увлеченно рассматривают "согревающий" ассортимент одного из местных супермаркетов.

"Жду, пока мне включат свет. Тем временем ДТЭК", — говорится в подписи к видео.

Пользователи сети в большинстве своем к электрикам отнеслись с пониманием и напомнили, что они тоже люди. А многие начали шутить о ситуации, предположив, что это нужно, чтобы не дрожали руки.

Напомним, с 16 декабря в Украине были введены унифицированные графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут одинаково действовать во всех украинских городах. Теперь между отключениями света будет минимум 3,5 часа с электричеством. Кроме того, по всей Украине каждая группа потребителей была разделена на две подгруппы.