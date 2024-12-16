Білоруський пасажирський літак долетів аж до Харкова? Що відомо про загадковий рейс

Такі дивні польоти фіксують не вперше

У небі над Україною продовжують періодично фіксувати пасажирські літаки. Проте цього разу залетів у закритий повітряний простір борт з Білорусі.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. На мапі польоту видно, що літак прямував з Єревану до Мінська 12 грудня.

Рейс B2734 / BRU734 вилетів з Вірменії о 6:55 ранку та приземлився у Білорусі о 9:55. За майже чотири години польоту літак, згідно з мапою Flightradar24, залетів і на територію України на сході. Борт нібито долетів аж до Харкова, а потім вийшов з закритого повітряного простору.

Водночас ймовірність того, що цей маршрут черговий глюк порталу є. Адже будь-які повітряні цілі в небі над Україною збивають сили протиповітряної оборони.

Зауважимо, що політ здійснював борт Embraer E195LR, який належить білоруській компанії "Белавіа".

Що відомо про E195

Борти Embraer E-Jet — сімейство двомоторних вузькофюзеляжних пасажирських літаків середньої дальності виробництва бразильської компанії Embraer. Це доволі нове покоління літаків, адже серійне виробництво почалось у 2002 році. І вже до 2011 більшість країн світу придбали собі кілька бортів, не виключенням стала і Білорусь.

Залежно від конфігурації, він може вміщувати до 146 пасажирів. Максимальна дальність польоту Embraer – 4815 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США літак звалився на трасу і розламався навпіл, постраждали люди.