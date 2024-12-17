"Укрзалізниця" на Різдво та Новий рік додала кілька нових потягів: звідки та куди можна поїхати

Низку потягів призначили переважним чином на західні напрямки

Державна компанія "Укрзалізниця" з нагоди Різдва та Нового року призначила у грудні шість додаткових рейсів, які почнуть діяти з 20 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року. Переважним чином вони призначені на західному напрямку, де відносно тихо, щоб люди могли дістатися своїх рідних якнайшвидше.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці". Там висловили сподівання, що українці зможуть провести свята у колі рідних та близьких завдяки новим рейсам, які пришвидшать їхній шлях додому.

"Робимо все можливе, щоб ви могли безпечно та зручно дістатися до рідних, щоб наші захисники повернулися в теплі обійми своїх близьких, а діти могли насолодитися безтурботними канікулами", — зазначили у компанії.

Які рейси додали до розкладу:

поїзд №159/160 Київ — Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.

поїзд №291/292 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

поїзд №168/167 Одеса — Львів. Відправлення з Одеси та Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

поїзд №265/266 Київ — Одеса. Відправлення з Києва та Одеси: 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

поїзд №249/250 Київ — Чернівці. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

поїзд №235/236 Київ — Ужгород. Відправлення з Києва: 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" змінила розклад руху поїздів. Будуть альтернативні маршрути, які допоможуть дістатися пункту призначення.