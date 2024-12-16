Дуже важливий дзвіночок. Чому російська пропаганда звинувачує Україну в підтримці терористів

Для колективного Заходу підтримка терористів – це табу

Останні кілька місяців російська пропаганда активно розганяє наратив про підтримку Україною терористичних рухів, у тому числі тих, які повалили владу Башара Асада, проросійського президента Сирії. Це відбувається у світових ЗМІ — від російської преси до видань на Глобальному Півдні та колективному Заході.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог, журналіст, депутат Верховної Ради VIII скликання Вадим Денисенко. Він пояснив суть російської інформаційної війни.

— Це почалося зі знаменитої фотографії туарегів у Малі з українським прапором. І з того моменту росіяни фактично в щотижневому форматі (ми цього особливо не помічаємо, але це дуже серйозний сигнал, на який треба звертати увагу) дають у впливових ЗМІ тих чи інших країн світу інформацію, що Україна там є частиною терористичного світу, — каже політолог.

Туареги в Малі з прапором України

На його думку, це дуже важливий дзвіночок для України, який ми не можемо ігнорувати.

— Не дай Бог, щоб ми його проморгали, бо для колективного Заходу це не те що "червона лінія" — це глобальне табу, з яким буде дуже важко потім постфактом боротися. Доводити, як під час "кольчужного" скандалу (2002 року США звинуватили Україну в поставках системи пасивної радіолокації "Кольчуга" до Іраку. Це технологічне українське ноу-хау було здатна "бачити" навіть американські літаки-невидимки Stealth. В розганянні скандалу активну участь взяли росіяни. — Ред.), що це взагалі не твоє, і ти до цього не маєш стосунку. Тому це одна зі стратегічних ліній в інформаційній війні Росії проти України, — підсумував Вадим Денисенко.

Раніше "Телеграф" писав, що малійські повстанці-туареги заявили, що не отримали жодної допомоги від України у проведення операції, внаслідок якої завдали серйозних втрат найманцям російської ПВК "Вагнер". Але це не завадило кремлівській пропаганді звинувачувати Головне управління розвідки Міноборони України у підтримці повстанців.