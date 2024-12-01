У Чернівцях оголосили про "чорну п’ятницю" для боржників за комуналку і пригрозили позовами до суду

Мешканцям дали 2 тижні, аби скористатись "акцією"

Чорна п'ятниця в Україні значно відрізняється від американської версії. Якщо в США це свято шопінгу зі справжніми знижками, то у нас часто підприємства навіть штучно підвищують ціни, аби потім створити ілюзію знижки. Але одне з держпідприємств анонсувало дуже несподівану акцію.

Державне "Чернівцітеплокомуненерго" оголосило про спеціальну пропозицію для боржників — не подавати у суд протягом 2 тижнів. Підприємство чесно заявляє: вони не можуть дати знижку чи подарувати безкоштовну гігакалорію тепла. Натомість вони пропонують дещо інше – два тижні на погашення боргу.

Протягом цього періоду комунальники обіцяють не подавати до суду та не блокувати рахунки. Більше того, вони готові допомогти з реструктуризацією боргу.

До речі, цьогоріч підприємство подало 2025 судових справ проти боржників. Показово, що всі ці справи були задоволені на користь підприємства "Чернівцітеплокомуненерго".

Чи скористаються мешканці цією пропозицією – наразі не відомо. Але сама ідея — унікальна.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що "чорна п'ятниця" вплине на курс долара. Люди купуватимуть більше, попередньо обмінявши валюту.