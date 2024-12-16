Не за життя Путіна. Чому т.зв. "СВО" не вирішить три ключові проблеми Росії

Господар Кремля може що завгодно казати своєму населенню, і йому повірять

Президент Володимир Путін в будь-який момент може заявити про начебто досягнення цілей т.зв. "спеціальної воєнної операції" (СВО) і закінчити війну в Україні, але він сам себе загнав у свою особисту психологічну пастку.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог, журналіст, депутат Верховної Ради VIII скликання Вадим Денисенко. За його словами, коли 2022 року Путін починав війну проти України, то вважав, що швидка перемога вирішить три ключові проблеми Росії.

— Перша: Росія на той момент перестала бути третім полюсом світу і Путін вважав, що швидка війна допоможе йому повернути цей статус.

Друга: Росія на той момент повністю втратила необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі. Він вважав, що швидка перемога в Україні дозволить йому одразу повернути ці поліцейські функції в Таджикистані, Казахстані, Узбекистані тощо.

І третя. Він вважав, що завдяки цій війні зможе зупинити деслов'янізацію Росії (якщо бути менш політкоректним — це була війна за "білу расу"). Тому що плюс 30 мільйонів українців зупинять сповзання в деслов’янізацію і деправославізацію, одним словом, — зменшення кількості православних, — каже політичний експерт.

На його думку, в РФ ситуація така, що жодної з цих трьох цілей, хоч як би закінчились подальші бойові дії на території України, неможливо досягнути в межах фізичного життя Путіна.

У середньостроковій перспективі — будь це п’ять, 10 чи навіть 20 років — цього неможливо досягнути, і Путін це прекрасно розуміє. Тому він може в будь-який момент сказати, що цілей СВО досягнуто, і велика частина населення з ним погодяться. Тому що "за війну до кінця", за максимальне продовження виступає тільки 35% дорослого населення РФ. А дві третини [росіян] готові до того, що їм скажуть, що т.зв. "СВО" закінчилася і Слава Богу, — каже журналіст.

Тому головне питання не в тому, що Путін скаже людям, — вважає Вадим Денисенко.

— Головне питання в тому, чи може він сам собі пояснити і сказати: я переміг і тому змушений зупинятися. Або: я загнаний в кут і змушений зупинитися — от в цьому головне питання. Зараз ми вперлися в питання психології чи психіатрії однієї людини, а не управлінських, політичних чи геостратегічних рішень. На жаль, тут є суто психіатрія або в кращому випадку — психологія, — підсумував екснардеп.

Нагадаємо, юрист, ветеран і громадський діяч Геннадій Друзенко розкрив "Телеграфу" справжні наміри Путіна.