Депутат Одеської мерії засвітився в люксовому кардигані за тисячі доларів (відео)

У соцмережах розгорілася жвава дискусія

Депутат Одеської міської ради Олександр Авдєєв викликав резонанс у соцмережах після публікації відео, у якому він звітує про благоустрій у двох дошкільних закладах міста. Проте увагу громадськості привернув не стільки зміст відео, скільки одяг депутата — брендовий кардиган від всесвітньо відомого італійського бренду класу "люкс" Brunello Cucinelli вартістю 122 000 гривень зі знижкою. Без знижки ціна светрика сягає 217 962 грн.

Відео понеслося українськими пабліками та викликало неабиякий резонанс серед користувачів мережі. При цьому, у своєму зверненні чиновник відзвітував про те, що ремонтні роботи в одному з дитячих садків Одеси завершені, а в іншому — ще тривають. Окремо він наголосив на створенні сучасних укриттів у закладах, які відповідають безпековим вимогам.

Проте, як вже зазначалося увагу українців привернув геть не зміст відео. У соцмережах розгорілася жвава дискусія, де користувачі, по-перше, висміяли кардиган, а, по-друге, цікавилися скільки зарплат пішло на такий одяг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як київська суддя красується у брендових речах та полюбляє дорогий відпочинок. Її гардероб коштує сотні тисяч гривень.