На Одещині чоловік намагався об’їхати овець та збив дитину: що вирішив суд

Інцидент трапився в Ізмаїльському районі

Ізмаїльський районний суд Одеської області визнав винним місцевого мешканця за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження).

Вирок опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Інцидент стався наприкінці травня 2024 року у Ізмаїльському районі. Обвинувачений, не маючи водійських документів, їхав автомобілем "ВАЗ-2103" у селі Озерне Ізмаїльського району. При цьому гальмівна система машини була несправна.

Водій спробував об’їхати стадо овець, але перевищивши швидкість, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на неповнолітню дитину.

В результаті дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, а також струс головного мозку та ще ряд не менш тяжких травм різних частин тіла. Обвинувачений визнав свою провину, розкаявся у скоєному та заявив про готовність відшкодувати завдані збитки, включаючи моральну.

На підставі матеріалів справи суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки. Водночас, враховуючи його каяття та готовність відшкодувати збитки, чоловіка звільнили від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі та призначили йому випробувальний термін на три роки. При цьому якщо засуджений порушить умови випробувального терміну, він потрапить до в’язниці.

Також чоловік зобов’язаний виплатити 15 755,96 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Києві. Його учасником, напевно, став заступник головного антикорупціонера України.