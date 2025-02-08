На Одесчине мужчина пытался объехать овец и сбил ребенка: что решил суд

Инцидент случился в Измаильском районе

Измаильский районный суд Одесской области признал виновным местного жителя по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой тяжкое телесное повреждение).

Приговор опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Инцидент произошел в конце мая 2024 года в Измаильском районе. Обвиняемый, не имея водительских документов, ехал на автомобиле "ВАЗ-2103" в селе Озерное Измаильского района. При этом, тормозная система машины была неисправна.

Водитель попытался объехать стадо овец, но превысив скорость, не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка.

В результате ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, а также сотрясение головного мозга и еще ряд не менее тяжелых травм разных частей тела. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и заявил о готовности возместить нанесенный ущерб, включая моральный.

На основании материалов дела суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. В то же время, учитывая его раскаяние и готовность возместить ущерб, мужчину освободили от отбывания основного наказания в виде лишения свободы и назначили ему испытательный срок на три года. При этом, если осужденный нарушит условия испытательного срока, он попадет в тюрьму.

Также мужчина обязан выплатить 15 755,96 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Киеве. Его участником, вероятно, стал заместитель главного антикоррупционера Украины.