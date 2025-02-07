Суд покарав чоловіка штрафом за постріл у людину на Полтавщині

Підозрюваний визнав себе винним і співпрацював зі слідством

Крюківський районний суд Полтавської області визнав винним чоловіка у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (Нанесення умисних легких тілесних ушкоджень) та призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Інцидент стався 18 січня 2025 року: між обвинуваченим та потерпілим виникла сварка, внаслідок якої фігурант вихопив пневматичний револьвер та зробив постріл у голову потерпілого. Куля потрапила до лобової частини з правого боку.

Це поранення лікарі віднесли до легких тілесних ушкоджень, які не спричинили погіршення здоров’я.

На суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. У ході досудового розслідування він співпрацював зі слідством — також він подавав заяву, в якій просив розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

На підставі матеріалів справи суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 125 КК України та призначив йому штраф у вигляді 850 гривень.

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