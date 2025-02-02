Заступник головного антикорупціонера Міноборони потрапив у ДТП у Києві: він постраждав — джерело

В аварії, попередньо, було три автомобілі

У Києві сталася дорожньо-транспортна подія, нібито учасником якої став заступник начальника з виявлення та запобігання корупції міністерства оборони України Володимир Котвіцький. Він отримав травми.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на власне джерело. Як стало відомо, ДТП сталося на перехресті вулиці Солом’янська та Механізаторів.

В аварії було три машини. Попередньо, Котвіцький міг бути за кермом автомобіля Nissan Qashqai та врізався у Ford Fiesta.

Зазначається, що у Котвіцького внаслідок дорожньо-транспортної події нібито є синці, а також забиття кистей та колін.

"Телеграф" звернувся до Котвіцького, щоб з’ясувати деталі, проте він сказав, що не хоче давати жодних коментарів щодо цього.

У пресслужбі поліції Києва нашим журналістам відповіли, що перевірять цю інформацію. У разі отримання нових даних від правоохоронців інформацію в цьому матеріалі буде оновлено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що неподалік села Засулля Лубенської громади 24 січня близько 8:40 на трасі Київ-Харків сталася смертельна аварія. Зіткнулися вантажівка та позашляховик, внаслідок чого загинула жінка та ще троє людей травмувалися. За даними слідства, автомобіль "Lexus", яким керував водій 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Renault Premium. Він стояв поза автострадою. Внаслідок аварії 39-річна пасажирка авто померла на місці від отриманих травм. Загиблою виявилася відома блогерка Ганна Жук.