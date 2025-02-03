Дві фури просто зім’яло: біля Покровська сталася жахлива ДТП за участі 4 авто (відео)

Одна фура лежить в кюветі

Поблизу Павлограда на Дніпропетровщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Наразі невідомо, чи постраждали водії та пасажири, однак в мережі заявляють, що, ймовірно, без поранених не обійшлося.

Відео інциденту було опубліковане в Telegram-каналі "Труха Дніпро". Зазначається, що аварія сталася в населеному пункті Бажани. Як видно на відео, одна фура лежить на боку у кюветі, в іншої сильно пошкоджена кабіна. Також пошкоджено 2 легкових автомобілі.

"Сталося це у Бажанах, на трасі до Покровська. Певно, не обійшлося без постраждалих", – дописали автори публікації.

Користувачі месенджера зауважили, що на цій ділянці дороги завжди жвавий рух і часто трапляються аварії.

"На цій трасі дуже жвавий рух автотранспорту. По Павлограду взагалі нескінченний потік машин в обидва боки", – дописали коментатори.

У патрульній поліції Дніпропетровської області наразі не повідомляли деталі автотрощі – ані обставини, ані стан учасників аварії наразі невідомий.

Раніше "Телеграф" повідомляв про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Києві. Її учасником, ймовірно, став заступник головного антикорупціонера України.