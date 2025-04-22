Втік з простреленою ногою? На Одещині шукають злочинця (фото)

Він організовував схеми з ухилення від мобілізації

З лікарні Білгород-Дністровська на Одещині втік затриманий чоловік. Йдеться про фігуранта, який організував схему з ухилення від мобілізації.

Про це пишуть Telegram-канали. Зазначається, що інцидент стався у понеділок, 21 квітня.

"Вчора у Білгород-Дністровську з лікарні (з під варти) втік Нікітюк Олександр Миколайович, 1964 року народження", — йдеться у повідомленні.

Нікітюк Олександр Миколайович

Відомо, що затримали чоловіка за незаконне переправлення військовозобов’язаних у Молдову. Фігурант втік через вікно, навіть попри значну травму — у нього була прострелена нога.

"Прикмети: зріст 175 — 180 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі карі. Одягнений: штани чорного кольору, кросівки темного кольору, светр синього кольору з малюнком" — йдеться у дописі.

За наявності будь-якої інформації про місце перебування чоловіка телефонуйте у поліцію за номером "102".

Нагадаємо, заступник голови КМДА Віталія Кличка Володимир Прокопів 17 квітня отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через держкордон. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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