Фальшиві бензовози для ухилянтів: поліція розкрила деталі схеми Прокопіва, що каже він

Прокопів вважає, що справа політична, а звинувачення абсурдні

Володимир Прокопів на світанку 17 квітня зустрічав співробітників СБУ та поліцейських. Йому повідомили про підозру в організації схеми переправлення призовників через держкордон.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції. За даними правоохоронців посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати в Європу.

Фальшиві водії для неіснуючих бензовозів — деталі корупційної схеми

Під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства, чоловіки нібито мали доставити дизельне пальне для Збройних сил України та гуманітарних потреб столиці.

За вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості більше ніж 30 чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон України.

Слідство встановило, що фірма, від якої надавались листи для виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні посвідчення прав водія відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

Які статті інкримінують

Слідчі поліції Києва повідомили 41-річному посадовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;

– незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч. 3 ст. 362 – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Реакція Прокопіва

Володимир Прокопів відреагував на те, що йому було повідомлено про підозру. За його словами, це абсурдне звинувачення, на його думку, це політична справа.

"В перші дні повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 хтось мав взяти на себе відповідальність за життєдіяльність столиці. І я таку відповідальність на себе взяв. Минуло 3 роки. Київ вистояв і живе. Сьогодні мені вручили підозру за абсурдним звинуваченням, що я незаконно переправляв військовозобовʼязаних за кордон. Не майте жодного сумніву, що справа суто політична, в рамках переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування в столиці", — написав він.

Прокопів розповів, що нібито з квітня 2022 року тодішній начальник КМВА наділив його повноваженнями відповідати і забезпечувати продовольчу безпеку товарами першої необхідності , гуманітарною допомогою, медикаментами. Він додав, що розпорядженням Київської міської цивільно-військової адміністрації було врегульовано доступ до системи "Шлях" і покладено на нього обовʼязки вносити дані в електронну базу.

"Я 24/7 працював напряму з волонтерськими організаціями, медичними закладами, військовими частинами і силами ТРО. В результаті ми завезли тисячі тонн гуманітарної допомоги, сотні автівок для потреб збройних сил, десятки тон медикаментів. А тепер мені закидають — сприяння в незаконному перетині державного кордону військовозобовʼязаних чоловіків з метою ухилення ними від військового призову. Йдеться про водіїв вантажівок, які в якийсь час не повернулися. Я взяв на себе відповідальність, бо треба було це зробити. І так, я був єдиним в КМВА, хто взяв на себе таку відповідальність, а тепер мене хочуть судити, бо ця діяльність здійснювалась не по процедурі. Тоді ми просто робили все, аби забезпечити підрозділи ЗСУ і життєдіяльність міста. Зробив би це так само, якби довелося", — йдеться в його повідомленні.

Посадовець додав, що окрім системного переслідування "Європейської Солідарності" має місце також спроба ще зачистити місцеве самоврядування в Києві і взяти під контроль Київраду, шляхом обрання секретаря, орієнтованого на Офіс Президента, який має протидіяти обраному міському голові Кличку.

"А ви кажете, підготовка до виборів не ведеться… Комусь боротьба за Україну, а комусь — за владу в Україні, абсолютну, не гребуючи жодними методами. Додам, мені погрожують ще низкою кримінальних справ у найближчий час, але це ціна моєї принципової політичної позиції", — підсумував він.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Прокопів вже потрапляв у корупційний скандал. Тоді журналісти знайшли у його родини велику кількість об’єктів комерційної та житлової нерухомості, походження якої викликає багато запитань.

Розслідувачі розповідали, що частина активів була придбана за вартістю нижче ринкової. Окрім цього компанії, пов'язані з родиною Прокопіва, інвестували в будівництво житлових комплексів, навіть під час повномасштабного вторгнення.