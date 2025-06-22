Зустрічається нечасто та тримається близько п’яти хвилин: рідкісне явище над Києвом зняли на фото та відео

Кольори другої веселки зазвичай розташовані у зворотній послідовності

У Києві вдень 22 червня пройшов сильний дощ, після якого на небі можна було бачити рідкісне атмосферне явище. Йдеться про подвійну веселку, знімками якої вже діляться в мережі місцеві жителі.

Великою добіркою фото та відео поділився telegram-канал "Реальний Київ". Хоча веселка не є чимось унікальним для України, проте подвійна веселка зустрічається дуже рідко.

Веселка виникає тому, що біле світло, проходячи через поверхню краплі води, розкладаються, а потім заломлюється і відбивається. Оскільки фіолетове світло заломлюється сильніше, ніж червоне, то на виході сонячний промінь розщеплюється на весь колірний спектр. Це явище з підручників з фізики відоме як дисперсія.

Подвійна веселка виникає, коли вже розщеплене світло починає відбиватися від сусідніх крапель. У цьому випадку з'являються ніби дві веселки на деякій відстані одна від одної, при тому у другої кольори зазвичай розміщені у зворотній послідовності.

Подібне видовище не тільки рідко зустрічається, а й зазвичай тримається не більше ніж п’ять хвилин, тому побачити її вдається далеко не всім.

Подвійна веселка над Києвом

Таке явище зустрічається нечасто

Зазвичай ефект подвійної веселки можна бачити не більше п’яти хвилин

Кольори в ній розташовані у зворотній послідовності

Порядок кольорів тут особливо добре видно

Як повідомлялося раніше, на дощову погоду в Україні варто чекати і найближчими днями. Очікується, що кінець червня буде дуже сирим.