Зустрічається нечасто та тримається близько п’яти хвилин: рідкісне явище над Києвом зняли на фото та відео
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Кольори другої веселки зазвичай розташовані у зворотній послідовності
У Києві вдень 22 червня пройшов сильний дощ, після якого на небі можна було бачити рідкісне атмосферне явище. Йдеться про подвійну веселку, знімками якої вже діляться в мережі місцеві жителі.
Великою добіркою фото та відео поділився telegram-канал "Реальний Київ". Хоча веселка не є чимось унікальним для України, проте подвійна веселка зустрічається дуже рідко.
Веселка виникає тому, що біле світло, проходячи через поверхню краплі води, розкладаються, а потім заломлюється і відбивається. Оскільки фіолетове світло заломлюється сильніше, ніж червоне, то на виході сонячний промінь розщеплюється на весь колірний спектр. Це явище з підручників з фізики відоме як дисперсія.
Подвійна веселка виникає, коли вже розщеплене світло починає відбиватися від сусідніх крапель. У цьому випадку з'являються ніби дві веселки на деякій відстані одна від одної, при тому у другої кольори зазвичай розміщені у зворотній послідовності.
Подібне видовище не тільки рідко зустрічається, а й зазвичай тримається не більше ніж п’ять хвилин, тому побачити її вдається далеко не всім.
Як повідомлялося раніше, на дощову погоду в Україні варто чекати і найближчими днями. Очікується, що кінець червня буде дуже сирим.