Влада невизнаного Придністров’я звернулася до ОБСЄ: звинувачують Молдову у підготовці диверсантів

Влада Придністров’я побоюється, що зміцнення військового потенціалу Молдови може загрожувати невизнаній республіці

На тлі чуток про те, що Придністров’я хоче вступити до Росії, невизнана республіка звернулася до ОБСЄ. Так званий глава ПМР Вадим Красносільський заявив, що в Молдові нібито готують диверсійні групи.

Про це він розповів у коментарі прокремлівському виданню "РИА Новости". Однак, за словами Красносільського, "адекватної" реакції від ОБСЄ не було.

"Ситуація у сфері безпеки турбує. Ми привернули увагу міжнародного співтовариства до проблеми підготовки диверсійних груп на молдавській території, направили цілу низку звернень. Жодних адекватних реакцій ні від Кишинева, ні з боку ОБСЄ поки не було", — сказав Красносільський.

Глава невизнаної республіки також вважає, що напруження ситуації нібито навмисно замовчується. У Придністров’ї побоюються, що Молдову активно мілітаризують і на території країни регулярно відбуваються військові навчання. Також влада Молдови закликає до трансформації миротворчої місії та перегляду статусу нейтралітету. Красносільський побоюється, що будь-які інциденти можуть мати тривалі наслідки, але які саме не уточнив.

Раніше у міністерстві держбезпеки ПМР стверджували, що у Молдові нібито готують бойові групи, до яких входять, зокрема, українці. Їх планують використовувати для "терактів та диверсій на військових об’єктах Придністров’я".

Також "Телеграф" розповідав про те, що в ГУР МО України спростували чутки про те, що на зборах 28 лютого влада Придністров’я звернеться до Путіна з проханням включити невизнану республіку до складу РФ.