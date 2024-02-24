Власти непризнанного Приднестровья обратились в ОБСЕ: обвиняют Молдову в подготовке диверсантов

Власти Приднестровья опасаются, что укрепление военного потенциала Молдовы может угрожать непризнанной республике

На фоне слухов о том, что Приднестровье хочет вступить в Россию, непризнанная республика обратилась в ОБСЕ. Так называемый "глава ПМР" Вадим Красносельский заявил, что в Молдове якобы готовят диверсионные группы.

Об этом он рассказал в комментарии прокремлевскому изданию "РИА Новости". Однако, по словам Красносельского, "адекватной" реакции от ОБСЕ не последовало.

"Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало", — сказал Красносельский.

Глава непризнанной республики также считает, что напряжение ситуации якобы умышленно замалчивается. В Приднестровье опасаются того, что Молдову активно милитаризуют и на территории страны регулярно происходят военные учения. Также власти Молдовы якобы призывают к трансформации миротворческой миссии и пересмотру статуса нейтралитета. Красносельский опасается, что любые инциденты могут иметь длительные последствия, но какие именно, не уточнил.

Ранее в министерстве госбезопасности ПМР утверждали, что в Молдове якобы готовят боевые группы, в которые входят, в том числе, украинцы. Их планируют использовать для "терактов и диверсий на военных объектах Приднестровья".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в ГУР МО Украины опровергли слухи о том, что на собрании 28 февраля власти Приднестровья обратятся к Путину с просьбой включить непризнанную республику в состав РФ.