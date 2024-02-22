Приєднання до Росії не буде? У Буданова прокоментували чутки про Придністров’я

У Придністров’ї планували звернутися до Путіна

У ГУР МО України спростували інформацію про те, що Придністров’я хоче приєднатися до Росії. За інформацією джерел розвідки, влада невизнаної Республіки не планує звертатися до Путіна на зборах 28 лютого.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів речник ГУР Андрій Юсов. За його словами, підтверджень цієї інформації наразі немає.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров’я начебто попросить РФ, щоб та приєднала їх до свого складу, поки що не підтверджується", — сказав Андрій Юсов.

Джерела стверджують, що інформація про те, що влада Придністров’я хоче приєднати невизнану Республіку до РФ, стала активно поширюватися в ЗМІ. Однак це частина внутрішнього політичного процесу — влада Придністров’я спеціально створює тиск, щоб захистити свої економічні інтереси.

Нагадаємо, що низка ЗМІ у четвер, 22 лютого, поширила інформацію про те, що в Тирасполі 28 лютого відбудуться збори депутатів усіх рівнів. На них нібито мають оголосити, що Придністров’я хоче стати частиною РФ і звернутися з відповідним проханням до Путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Угорщині хочуть приєднати Закарпаття до своєї країни. Депутат від ультраправої партії заявив, що референдум допоможе Україні та Угорщині вирішити це питання.