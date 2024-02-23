"Готові прийти на допомогу": в Україні зробили офіційну заяву щодо Придністров’я

Безпосередньої загрози для України з території регіону наразі немає

На тлі новин про те, що Придністров’я має намір приєднатися до Росії, посол України в Молдові Марк Шевченко заявив, що у разі ескалації ситуації Київ готовий прийти на допомогу Кишиневу. Владі Молдови варто лише попросити, і Україна відразу відгукнеться.

Слова дипломата цитує портал Deschide. Свою заяву він зробив у телеефірі 22 лютого.

"Українські чиновники неодноразово публічно говорили, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу – Україна точно надасть її. Яким чином і як швидко вона буде надана – це вже буде обговорюватись пізніше, і це залежатиме від серйозності ситуації", – сказав Шевченко.

Посол зазначив, що Україна серйозно сприймає проблему окупованого Придністров’я, зокрема через те, що там є російські військові та можуть діяти російські спецслужби.

Водночас Марк Шевченко наголосив, що безпосередньої загрози для України з території регіону наразі немає.

Нагадаємо, у Тирасполі, столиці невизнаного Придністров’я, заявили про те, що 28 лютого можуть "попросити Путіна" приєднати їх до Росії. Відповідне звернення нібито має бути зроблене на зборах депутатів усіх рівнів.

У свою чергу в Кишиневі зазначили, що поки що не бачать ознак загострення ситуації. Влада країни висловила переконання, що Тираспіль розуміє наслідки для себе у разі "нерозумних кроків".

Раніше "Телеграф" повідомив, що за даними українського ГУР, придністровські депутати все ж таки не планують просити Путіна анексувати регіон.