Порятунок у кредит: що стоїть за ідеєю Трампа про допомогу Україні в обмін на корисні копалини

Політик не припиняє фонтанувати "геніальними" ідеями щодо оптимізації державних витрат

Не встигли у Європі оговтатися від погроз Дональда Трампа країнам-членам НАТО, як кандидат у президенти США зробив чергову скандальну заяву стосовно допомоги Україні. На думку республіканця, Сполучені Штати можуть і надалі надавати нам військову та фінансову підтримку, але виключно на кредитній основі або в обмін на корисні копалини.

Ідею політика вже підтримав сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, який раніше неодноразово виступав за передачу Україні американського озброєння. За його словами, кредит на дружніх умовах дає Америці, "яка глибоко погрузла в боргах", шанс отримати її гроші назад і "змінює парадигму того, як США допомагає іншим".

"Телеграф" з’ясовував, з якою метою Дональд Трамп просуває непопулярні рішення і без того складних питань і наскільки реалістичним є його план.

Політичний прагматизм чи звичайний цинізм?

Пропозиція Дональда Трампа прозвучала майже одночасно з новиною про те, що надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий строк. Палата представників Конгресу США, яку спікер-трампіст Майк Джонсон відправив на канікули, зможе проголосувати відповідний документ не раніше середини березня. Але й тоді, ймовірніше за все, Джонсон знову гальмуватиме цей процес.

За словами сенатора Ліндсі Грема, якщо допомогу надаватимуть у вигляді позик, то законопроект буде ухвалено Палатою представників і зможе набрати від шести до восьми голосів республіканців у Сенаті.

"Я хочу перетворити пакет допомоги на кредит, і це має для мене сенс… У нас борг на 34 трильйони. Україна має корисні копалини, має багато ресурсів. Це ідея Трампа. Якщо її прийняти, гадаю, можна отримати багато голосів у Палаті представників та Сенаті", — цитує Грема CBS News.

Сам Трамп заявив, що жодних коштів у вигляді іноземної допомоги не має надаватися жодній країні, якщо тільки це не робиться у вигляді позики.

Політик вважає, що гроші можна позичати "на надзвичайно вигідних умовах", наприклад без відсотків і на необмежений строк, але все ж у вигляді позики – просто передачі коштів не має бути.

"Вони хочуть дати майже 100 млрд доларів декільком країнам! Чому ми це робимо? Якщо ви це робите, то надайте їм ці гроші як позику! Ми ніколи більше не повинні давати гроші без надії на повернення або без зобов’язань", – сказав Трамп під час виступу на мітингу в Південній Кароліні, пише Bloomberg.

Якщо вірити Дональду Трампу і його прибічникам, необхідність зменшення витрат на допомогу Україні лежить виключно в економічній площині. Втім, за 2022-2023 роки США загалом витратили 12,4 трлн доларів. На Україну пішло близько 0,6% від цієї суми. Тобто, будь-які закиди про те, що підтримка нашої держави виснажує американську економіку, є відверто маніпулятивними.

Крім того, не слід забувати, що торік США зменшили обсяги прямих грошових грантів для України, збільшивши при цьому видатки на надання військової підтримки. Таким чином, виготовляючи озброєння для нас, американці вкладають кошти у розвиток власного ОПК, каже політичний аналітик Олексій Буряченко.

– А тепер Трамп хоче, щоб Україна не лише захищала півсвіту від Росії, а й піднімала економіку США та фінансувала їхню оборонну галузь, повертаючи витрачені на неї кошти? Це абсурд. Уявімо, що під час Другої світової війни США надавали б кредити Британії чи Франції. Як би це вклалося в парадигму протистояння нацистам? Можливо, американці забули про Перл-Харбор? Чи готові вони до повторення цієї історії, ставлячи під запитання необхідність боротьби з терористичними режимами будь-якою ціною? Сьогодні Росії не обов’язково нападати на тихоокеанський флот, досить масштабної кібератаки, яка паралізує фінансову систему США.

Ба більше, озвучені Трампом аргументи проти надання Україні допомоги на грантовій основі, є повторенням наративів самого Володимира Путіна – і щодо США, які загрузли в боргах, і про те, що колективний Захід має сконцентруватися на своїх проблемах, а не витрачати гроші на Україну. Подібна риторика підриває національну безпеку Сполучених Штатів і завдає значної шкоди її репутації. Якщо ідея Трампа буде підтримана у Конгресі, Україна стане для США другим Афганістаном, що остаточно підірве гегемонію Штатів і змусить решту світу переглянути свої підходи до геополітичної співпраці з цією державою у майбутньому, – каже політолог в коментарі "Телеграфу".

На які українські надра поклали око республіканці?

Ще одним цікавим моментом у заявах сенатора Ліндсі Грема стала фраза про обмін військової та фінансової допомоги на корисні копалини України. Про що саме йдеться, політик не уточнив, і пов’язано це з тим, що насправді США не потребує нічого з того, що зараз може запропонувати наша держава.

Попри те, що навіть під час війни Україна не припинила експорт власної продукції та послуг і 2022 року постачала їх до 233 країн та територій світу, нашими основними країнами-партнерами стали Польща, Румунія, Туреччина, Китай, Угорщина та Німеччина, а не США.

Для розуміння того, наскільки мізерним є експорт української продукції в США, досить порівняти його з об’ємами поставок до Польщі за 2023 рік.

Поясненням цьому слугує те, що найрозвиненіші галузі українського сільського господарства та видобувної промисловості не є затребуваними в США, пояснює президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

– Це в черговий раз демонструє, що політики дуже часто говорять про те, в чому не орієнтуються від слова "зовсім". Востаннє таку дурню я чув про запаси літію, які буцімто є в Україні у достатній кількості для експорту. Насправді, він є по всій планеті, але частіше за все, там дуже багато руди і вкрай мала частка самого літію. Ні про який експорт у нашому випадку йтися не може.

В Україні нема нічого, що може зацікавити Америку. У нас є уранова руда, але її дуже мало, вугілля — теж абсурд, нафти і газу нема. Є марганцева руда, граніт, промислові запаси залізної руди, але США вона не потрібна. Продукти машинного будування вони закуповують в Китаї в обсягах, що перевищують показники по Азії загалом. Кукурудзу, пшеницю і м'ясо птиці вони самі експортують. Зараз ми поставляємо в США чавун, розвиваємо сферу IT, даємо навантаження на їхній оборонний комплекс, купуємо багато американських автівок. Більше запропонувати нам нічого, – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами Олександра Охрименка, ідея Дональда Трампа фактично полягає у активації ленд-лізу, домовленості про який були укладені на початку повномасштабної війни, але не використовувалися через достатню кількість допомоги на грантовій основі.

Втім, економічний експерт закликає ставитися до подібної риторики республіканців зі здоровою часткою скептицизму, адже заяви Дональда Трампа під час попередніх передвиборчих перегонів разюче різнилися від його дій на посту президента США.

Схожої думки дотримується й голова ГО "Інститут американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов. За словами експерта, риторика Трампа зумовлена бажанням продемонструвати свою готовність допомагати Україні, але на своїх умовах.

– Частина республіканців повторює ці тези (а часом й посилює їх, як у випадку з сенатором Гремом і його ідеєю про корисні копалини), аби підтримати лідера партії і сподобатися йому.

Водночас, малоймовірно, що ця історія може бути реалізована шляхом ухвалення відповідного законопроекту. Це більше скидається на політичний передвиборчий популізм. Поки це так, нам слід обережно реагувати на подібні роздуми вголос, адже нічого кримінального не відбувається, – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Дональд Трамп неодноразово робив скандальні у своїй неоднозначності заяви про війну в Україні і шляхи її припинення. Ймовірно, з наближенням виборів республіканець буде дедалі частіше епатувати, аби привернути до себе якомога більше уваги і зібрати голоси в кожній з електоральних груп.

Українцям залишається сподіватися на те, що сумнівна риторика Трампа і його однопартійців припиниться разом з підрахунком голосів, а не стане елементом політичного шантажу для схиляння нашого політичного керівництва до укладення поганого миру з державою-терористом.