Білоруські партизани готують повалення Лукашенка, діють з Польщі, на чолі колишній "чекіст" — Politico

Група активно протидіє РФ у її війні проти України

Західні ЗМІ пишуть, що група білоруських дисидентів заявила, що вони планують державний переворот проти самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка. За їхніми словами, план буде здійснено "в потрібний час".

Партизанська група опору BYPOL діє з Польщі, вона навчає офіцерів та активно протидіє Кремлю у його війні проти України. Їхні дії, нібито є частиною підготовки державного перевороту проти мінського режиму, заявив один високопосадовець. Його слова цитує Politico.

"Ми розробили план і в потрібний час втілимо його в життя", — заявив бельгійському виданню VRT колишній білоруський офіцер Олександр Азаров.

На думку Азарова, забезпечення поразки президента Росії Володимира Путіна в Україні є необхідним для ослаблення режиму Лукашенка. Якщо ЗСУ почнуть громити Росію в Україні, у диктатора Володимира Путіна не буде можливості підтримувати Лукашенка.

"Без Путіна не буде Лукашенка. Якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у Путіна більше не буде часу на Білорусь", — зазначив він.

Азаров додав, що партизани здійснюють диверсії проти Росії, намагаючись допомогти Києву у війні, вони атакують російські літаки, пошкоджують залізниці та навчають білоруських добровольців, які борються разом з українськими силами. У лютому 2023 року група взяла на себе відповідальність за атаку безпілотника, внаслідок якої російський військовий літак серйозно постраждав під Мінськом.

Азаров – колишній співробітник білоруських служб безпеки. Він розповів, що звільнився з роботи після того, як "став свідком фальсифікацій на президентських виборах 2020 року і жорсткого придушення протестів". Він виїхав до України, а потім до Польщі, звідки керує BYPOL.

15 лютого білоруський суд заочно визнав Азарова разом із п’ятьма іншими колишніми співробітниками правоохоронних органів винними у "розпалюванні соціальної ворожнечі, підготовці змови з метою насильницького захоплення влади та створення екстремістського угруповання". Азаров отримав найсуворіший вирок – 25 років позбавлення волі та великий штраф у розмірі близько 123 500 доларів.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно у Білорусі заявили, що Україна нібито зосередила на загальному кордоні ударне угруповання зі 112-114 тисяч солдат Збройних сил (ЗСУ), але все одно основна загроза пов’язана з роботою диверсантів. Тому Мінськ не відповідатиме нарощуванням військового потенціалу на півдні країни.