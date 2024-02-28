"Єдина напруга — похмура погода": у Молдові пожартували щодо звернення Придністров’я до РФ

У Молдові з’їзд назвали "пропагандистською подією"

Уряд Молдови вважає, що з’їзд придністровських "депутатів" та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Ця подія не заслуговує "навіть напружених заголовком у ЗМІ".

Таку заяву в середу, 28 лютого, зробив речник уряду Молдови Даніел Воде. Про це пише "Європейська правда".

"Ця подія спланована тими, хто перебуває ліворуч Дністра, і Кремлем. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації. Ми дуже уважно слідкуємо і повторюємо, що цей регіон також хоче миру та безпеки", – сказав Воде.

Спікер також назвав цей з’їзд у Тирасполі суто пропагандистською подією, "прийомом, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів і напружених заголовків".

Також жартома він додав, що єдиною "напругою" дня в середу є похмура погода.

Зазначимо, що з’їзд "депутатів" Придністров’я прийняв звернення до РФ з проханням нібито "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 лютого стало відомо, що учасники з’їзду "депутатів усіх рівнів" в невизнаному Придністров’ї мали намір попросити Росію про допомогу.