"Единственное напряжение - мрачная погода": в Молдове отшутились насчет обращения Приднестровья к РФ

В Молдове съезд назвали "пропагандистским событием"

Правительство Молдовы считает, что съезд приднестровских "депутатов" и его решение не создают угрозы эскалации и дестабилизации. Это событие не заслуживает "даже напряженных заголовком в СМИ".

Такое заявление в среду, 28 февраля, сделал спикер правительства Молдовы Даниэл Водэ. Об этом пишет "Европейская правда".

"Это событие спланировано теми, кто находится по левую сторону Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень пристально следим и повторяем, что этот регион также хочет мира и безопасности", – сказал Водэ.

Спикер также назвал этот съезд в Тирасполе чисто пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".

Также в шутку он добавил, что единственным "напряжением" дня в среду является мрачная погода.

Отметим, что съезд "депутатов" Приднестровья принял обращение к РФ с просьбой якобы "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 февраля стало известно, что участники открывающегося в непризнанном Приднестровье съезда "депутатов всех уровней" намеревались попросить Россию о помощи.