"Единственное напряжение - мрачная погода": в Молдове отшутились насчет обращения Приднестровья к РФ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Молдове съезд назвали "пропагандистским событием"
Правительство Молдовы считает, что съезд приднестровских "депутатов" и его решение не создают угрозы эскалации и дестабилизации. Это событие не заслуживает "даже напряженных заголовком в СМИ".
Такое заявление в среду, 28 февраля, сделал спикер правительства Молдовы Даниэл Водэ. Об этом пишет "Европейская правда".
"Это событие спланировано теми, кто находится по левую сторону Днестра, и Кремлем. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень пристально следим и повторяем, что этот регион также хочет мира и безопасности", – сказал Водэ.
Спикер также назвал этот съезд в Тирасполе чисто пропагандистским событием, "приемом, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов и напряженных заголовков".
Также в шутку он добавил, что единственным "напряжением" дня в среду является мрачная погода.
Отметим, что съезд "депутатов" Приднестровья принял обращение к РФ с просьбой якобы "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 февраля стало известно, что участники открывающегося в непризнанном Приднестровье съезда "депутатов всех уровней" намеревались попросить Россию о помощи.