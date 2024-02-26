Є важливий нюанс: експерт розповів, за скільки часу ЗСУ знищать російські війська з Придністров'я

Чисельність російського контингенту в Придністров'ї — близько 1700 людей

Наразі на території Придністров'я, яке начебто планувало приєднатися до Росії, ознак формування наступальних угруповань нема. Проте навіть у випадку, якщо вони спробують вдертися до України, повне знищення противника займе до двох тижнів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вирішив заспокоїти українську громадськість у зв'язку з новою хвилею ІПСО довкола ПМР.

"Збройні формування ПМР перебувають у бойовій готовності "Постійна". Здебільшого сили та засоби зосереджені для забезпечення охорони 1411-го артилерійського складу в Ковбасній та аеродрому Тирасполь", — написав експерт.

Він також додав, що минулого тижня в 3-й ОМСБр у Рибниці російські військові провели чергові командно-штабні навчання… на картах. І в ході них використали сценарій приведення бригади у бойову готовність "Повна" в умовах раптового нападу супротивника та активних дій ДРГ, організації оборони населених пунктів та важливих об'єктів, ведення оборонного бою.

"Чисельність російського контингенту в Придністров'ї — близько 1700 людей особового складу (о/с). Це, власне кажучи, 2 батально-тактичні групи (БТГр). Незаконних озброєних формувань на території Придністров'я близько 7,5 тисячі о/с або 9 БТГр. Щодо техніки ситуація приблизно така: танки – 11 од., тобто, боєздатна рота танків Т-64Б/БВ та Т-72. Не менше 30 одиниць Т-64Б/БВ, Т-72 та Т-55 у небоєздатному стані. ББМ – близько 150 бойових машин типів БМП-1/2, БТР-60/70/80, БРДМ-2 та МТ-ЛБ. Знову ж таки, не всі вони в боєздатному стані. Ствольна артилерія – до 60 одиниць, а саме 122-мм гаубиці Д-30, 85-мм дивізійні гармати Д-44 та 100-мм протитанкові гармати МТ-12. РСЗВ — 20 одиниць 122-мм БМ-21 "Град"/ВВ-21. Тобто сумарно потенціал противника 11 БТГр. Але є нюанс", — зазначає Коваленко.

Оглядач "ІС" при цьому уточнив, що принциповий нюанс полягає у наступному: це не можна вважати повноцінними батальйонно-тактичними групами, "оскільки вони не мають штатної комплектації з техніки".

"Водночас навіть та техніка, що значиться на озброєнні незаконних військових формувань ПМР, не вся боєздатна і частково в непридатному для використання стані. І якщо уявити, що це угруповання, яке складно назвати ударним, вторгнеться в Україну, то його повне знищення займе до двох тижнів і не більше", — вважає він.

Детальніше про те, для чого Москві потрібно знову розігрувати придністровську карту і чи з'явиться ще один фронт на кордоні з Україною, читайте у матеріалі "Телеграфа": Путін анексує Придністров'я? Чи з'явиться новий фронт біля кордону з Україною.

Нагадаємо, низка ЗМІ 22 лютого поширила інформацію про те, що в Тирасполі 28 лютого відбудуться збори депутатів усіх рівнів. На них нібито мають оголосити, що Придністров’я хоче стати частиною РФ і звернутися з відповідним проханням до російського диктатора Володимира Путіна. Своєю чергою у ГУР МО України спростували цю інформацію.