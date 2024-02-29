Китай запропонував ядерним країнам укласти угоду: про що йдеться

Пекін вважає, що країнам необхідно виконати свої "особливі та пріоритетні зобов’язання"

У Китаї закликали країни з найбільшими ядерними арсеналами укласти договір про незастосування ядерної зброї першими. Як варіант вони могли б зробити відповідні політичні заяви.

Як повідомляє Reuters, про це заявив голова департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо на конференції ООН, присвяченій темі зброї масового ураження.

"Держави, які мають ядерну зброю, повинні провести переговори та укласти договір про незастосування першими ядерної зброї одна проти одної або зробити політичну заяву з цього приводу", — сказав він.

Наразі лише Індія та Китай є ядерними країнами, які на офіційному рівні ухвалили положення про незастосування подібної зброї першими. При цьому найбільшими арсеналами володіють Росія і США.

Сунь Сяобо заявив, що країнам необхідно виконати свої "особливі та пріоритетні зобов’язання" в галузі ядерного роззброєння. Він також закликав профільну структуру ООН визначити дорожню карту або графік розробки міжнародного інструменту, який захистив би неядерні держави від застосування зброї масового ураження проти них.

Також дипломат закликав форум ООН із роззброєння зайнятися і новими загрозами на кшталт штучного інтелекту, кібератак та розміщення зброї в космосі та звинуватив країни з найсильнішою військовою міццю у неодноразовому "порушенні договорів" з метою "досягнення абсолютної переваги".

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ потрапила інформація про те, що збройні сили Росії відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою. Згідно з витоком інформації з російських військових файлів, сценарій включає тренування військових до вторгнення Китаю.