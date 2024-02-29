Китай предложил ядерным странам заключить соглашение: о чем речь

Пекин считает, что странам необходимо выполнить свои "особые и приоритетные обязательства"

В Китае призвали страны с крупнейшими ядерными арсеналами заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми. Как вариант, они могли бы сделать соответствующие политические заявления.

Как сообщает Reuters, об этом заявил глава департамента контроля над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо на конференции ООН посвященной теме оружия массового поражения.

"Государства, обладающие ядерным оружием, должны провести переговоры и заключить договор о неприменении первыми ядерного оружия друг против друга или сделать политическое заявление по этому поводу", — сказал он.

В настоящее время лишь Индия и Китай являются ядерными странами, которые на официальном уровне приняли положения о неприменении подобного оружия первыми. При этом, крупнейшими арсеналами обладают Россия и США.

Сунь Сяобо заявил, что странам необходимо выполнить свои "особые и приоритетные обязательства" в области ядерного разоружения. Он также призвал профильную структуру ООН определить дорожную карту или график разработки международного инструмента, который бы защитил неядерные государства от применения оружия массового поражения против них.

Также дипломат призвал форум ООН по разоружению заняться и новыми угрозами вроде искусственного интеллекта, кибератак и размещения оружия в космосе и обвинил страны с сильнейшей военной мощью в неоднократном "нарушении договоров", с целью "достижения абсолютного превосходства".

Как сообщалось ранее, в СМИ попала информация о том, что вооруженные силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Согласно утечке информации из российских военных файлов, сценарий включает тренировку военных к вторжению Китая.