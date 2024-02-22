Космічні війни? Розвідка США попередила НАТО про російську загрозу, але є тонкість

Думки щодо можливої загрози розходяться

Розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки повідомили європейським союзникам НАТО про загрозу з боку Росії. Йдеться про ймовірну можливість розміщення РФ ядерної зброї в космосі цього року.

Представники американської розвідки провели кілька брифінгів для союзників НАТО та Азії, під час яких обговорювалося "ядерне" питання. Про це пише газета The New York Times.

Оцінки за можливими планами РФ розходяться, оскільки деякі вважають варіант розвитку подій реалістичним, а інші виходять із того, що країна-агресор може запустити на орбіту нешкідливу боєголовку, щоб змусити Захід губитися у здогадах щодо її військового потенціалу.

"Американські спецслужби повідомили своїм найближчим європейським союзникам, що якщо Росія збирається запустити ядерну зброю на орбіту, то вона, ймовірно, зробить це цього року — але натомість вона може запустити на орбіту невинну "пустушку" боєголовки, щоб змусити Захід гадати про це", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Білому домі прокоментували намір РФ розмістити у космосі зброю. Країні-агресору нагадали, що це порушує Договір про космос у 1967 році.