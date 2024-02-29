"Нестримні веселощі": Шойгу "задрімав" під час виступу Путіна (фото)

Міністр оборони РФ, як і інші присутні, не виявив зацікавлення до промови російського диктатора

У четвер, 29 лютого, президент РФ Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів, на яких знову зробив низку пропагандистських заяв про цілі війни в Україні. Його виступ був настільки "цікавим", що міністр оборони країни-терористки Сергій Шойгу задрімав.

Під час прямої трансляції було видно, що він сидить із заплющеними очима. Не більш зацікавленими були й інші учасники цієї події, повідомляє Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Шойгу дуже повільно моргав

На опублікованих знімках видно, наскільки присутнім нудно. Багато політиків дуже повільно моргали, слухаючи виступ диктатора.

Спати хотілося не лише Шойгу

По обличчях присутніх видно, наскільки їм "цікаво"

Зазначимо, що Путін 29 лютого зробив низку гучних заяв. Він заговорив про десятиліття "російської весни", маючи на увазі анексію Криму та окупацію частини Донецької та Луганської областей у 2014 році. За його словами, більшість громадян РФ підтримують повномасштабну війну в Україні. Сам Путін та його підручні називають її "спецоперацією".

Російський диктатор пообіцяв "викорінити нацизм" і відразу пригрозив Заходу ядерною зброєю. Засіб масового ураження буде використано, якщо партнери України розмістять на території нашої країни свої війська.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час виступу Путіна стався конфуз. В одного із присутніх помітили "прапор України".