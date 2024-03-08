"Рязанский сахар"? Посольства трех стран в России сообщили о большом уровне угрозы терактов

У посольств есть информация о возможных терактах в течение 48 часов на территории РФ.

Посольства трех западных стран – Соединенных Штатов, Великобритании и Германии – предупредили своих граждан об угрозе террористических актов в Москве в течение следующих 48 часов. Рекомендуется избегать скоплений людей, следить за окружающими сообщениями в местных СМИ.

Предупреждение опубликовано вечером 7 марта на сайте посольства США. Впоследствии аналогичные предупреждения появились на сайте британского и германского посольств.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать крупное собрание в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендуется избегать большого собрания в течение следующих 48 часов", — сказано в сообщении посольства.

Подобные рекомендации опубликовали посольства Британии и Германии. Интересно, что российские пропагандисты уже начали истерить из-за этого сообщения – например, Маргарита Симоньян уже написала, что посольства-де должны были предупредить об угрозе российские спецслужбы, в противном случае это "пособничество".

"Рязанский сахар" – общее название терактов, совершенных ФСБ РФ в период с 4 по 16 сентября 1999 года. Российские спецслужбы организовали взрывы жилых многоэтажек в городах Буйнакск, Волгодонск и Москва, в результате которых погибли более 300 человек. Название получило после того, как в Рязани 23 сентября 1999 года в подвале здания обнаружили три мешка гексогена, с надписями "Сахар". Взрывы российские власти использовали в качестве повода начать в следующем году Вторую чеченскую войну, а диктатор Владимир Путин, тогда директор ФСБ, на волне гнева получил большие рейтинги и выиграл президентские выборы впервые.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский режим встревожился, поскольку за 2023 год в стране произошло более 410 так называемых "террористических актов". Это почти 20-летний рекорд: большее количество атак зафиксировали в России только в 2003 году, когда силовики заявили о 561 случае "терактов".