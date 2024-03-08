"Картопляні" шпигуни: у Литві розсекретили дані про розгром білоруської шпигунської мережі

Усі підозрювані – громадяни Литовської республіки, які могли бути завербовані лукашистськими спецслужбами під час візиту до Білорусі

Литва розкрила дані щодо виявлення та затримання на території країни осіб, які шпигували на користь лукашистської Білорусі. Протягом другої половини 2023 року кілька осіб було затримано за підозрою у зборі інформації про Збройні сили Литви.

Про це повідомив литовський портал LRT. За даними державних органів, шпигунів цікавили добровольчі сили національної оборони країни, відомості про пересування військової техніки Литви та союзників, а також стан та прикриття цивільних об'єктів стратегічного значення.

"Підозрювані збирали інформацію, що цікавить іноземні розвідки, передавали її замовнику та отримували за це винагороду, виконуючи при цьому завдання відповідних білоруських структур", – повідомили у прокуратурі Литви.

Усі підозрювані – громадяни Литовської республіки, які могли бути завербовані лукашистськими спецслужбами під час візиту до Білорусі, зазначив голова Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс. За його словами, КДБ Білорусі намагається агресивно вербувати не тільки литовців, але й білорусів, які перебувають у Литві.

"Використовуючи залякування, служби намагаються завербувати й співробітників литовської дипломатичної місії в Білорусі, але поки що безуспішно, маю наголосити", – додав він.

Як писав "Телеграф", шпигунська війна Росії з Заходом вперше з часів холодної війни набирає обертів. Доказом цього є також поширення секретних розмов німецьких офіцерів щодо надання Україні крилатих ракет.

Нещодавно правоохоронні органи Великої Британії повідомили про викриття російської шпигунської мережі. Вона складалася з шістьох громадян Болгарії, які шпигували на користь російського терористичного режиму.