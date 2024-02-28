Шукали важливі дані: в Британії розгромили російську шпигунську мережу

Шестеро громадян Болгарії шпигували в інтересах російських терористів щонайменше з середини 2020 року

Правоохоронні органи Великої Британії повідомили про викриття російської шпигунської мережі. Вона складалася з шістьох громадян Болгарії, які шпигували на користь російського терористичного режиму.

Про це повідомив британський телеканал Sky News. Мова йде про чотирьох чоловіків та двох жінок, які збирали в інтересах російських терористів інформацію, маючи на меті "завдати шкоди безпеці та інтересам Великої Британії".

Один з обвинувачених вже знаходиться під вартою. Це 37-річний громадянин Болгарії Тіхомір Іванов Іванчев, який мешкав у Ектоні на заході Лондона. Іванчев перетворив свій дім на центр шпигунської сітки; 28 лютого він повинен буде постати перед судом.

"Підозрюваного було ідентифіковано та заарештовано в результаті розслідування, проведеного після попередніх п’яти арештів у цьому розслідуванні, і разом із Королівською прокуратурою висунуто звинувачення", – сказав каналу керівник Управління по боротьбі з терористами Домінік Мерфі.

Перед тим, як затримали Іванчева, у Британії заарештували ще п'ятьох громадян Болгарії. Відомі їхні імена – це 46-річний Орлін Русев, 42-річний Бізер Джамбазов, 32-річна Катрін Іванова (цю трійцю затримали ще в серпні 2023 року), 32-річний Іван Стоянов та 29-річна Ваня Габерова. Вони збирали в інтересах російських терористів інформацію з серпня 2020 року по лютий 2023 – тобто розпочали свою шпигунську діяльність ще до вторгнення РФ в Україну. Суд над агентами росіян розпочнеться у жовтні 2024 року та буде тривати чотири місяці.

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