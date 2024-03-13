Чому слова Трампа треба сприймати всерйоз: політичний психолог вказала на важливі деталі

Трамп не приховує свого відношення

Антиукраїнську риторику кандидата у президенти США Дональда Трампа не можна сприймати виключно як передвиборчий піар, який не матиме продовження у реальних діях після перемоги. Кожна його заява вже впливає на перебіг подій.

"Річ у тім, що політика — це специфічна сфера діяльності, де заява — це і є дія. В політиці такого рівня відокремлювати слова від справ не можна, адже кожне з цих слів має вплив на хід подій", — зазначила віцепрезидент Асоціації політичних. психологів України Світлана Чуніхіна в інтерв’ю "Телеграфу"

Вона пояснила, що заява Трампа, що він дозволить президенту Росії Володимиру Путіну нападати на інші країни, є політичною дією. Вона спонукає інших людей робити чи приймати певні рішення, які можуть запускати досить небезпечні процеси.

"Я не бачу тут подвійного дна. У цьому сенсі Трамп, як і його слова та дії, лежить на поверхні", — сказала вона.

Кандидат психологічних наук поділяє думку, що Трамп має слабкість до Росії і симпатизує Путіну. За її словами, не потрібно бути психологом, щоб це зрозуміти, оскільки політик заявляє про це прямим текстом.

"Ба більше, він демонструє прихильність не тільки до Путіна, а й до решти одіозних лідерів, які встановлюють диктаторські режими в своїх країнах. Демократія для Трампа не дуже зручна як політичне середовище, адже там багато обмежень і умовностей. Цей тип правління спонукає лідера навіть такої суперпрезидентської країни, як США, домовлятися, стикатися і рахуватися з волею, яка може бути сильнішою, аніж його", — зазначила Чуніхіна.

Водночас диктатор робить зі своїм народом усе, що захоче, не маючи жодних обмежень, і це дуже приваблює Трампа. Для нього це є ознакою сильної особистості.

"Володимир Путін, Кім Чен Ин, Віктор Орбан — з кожним з них Трамп знайде повне психологічне і політичне взаєморозуміння. Такі лідери мають спільні погляди у методах, цінностях, цілях, які вони проголошують. Тому це прихильність не лише до Путіна, а в принципі до необмеженого стилю політичного керівництва", — резюмувала психолог.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Трамп може відвернутися від Путіна, але для Зеленського теж не дуже гарні новини: прогноз від політичного психолога

Як повідомляв "Телеграф", експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україні не варто боятися повернення Трампа до Білого дому. На його думку, він не дозволить російському диктатору Путіну перемогти у війні проти України, як думають багато хто.