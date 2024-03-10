Потрібно готуватися: європейські ЗМІ припускають вихід США з НАТО

Тривога щодо виходу США з НАТО – добрий стимул переглянути оборонне планування

Європейським державам НАТО потрібно підготуватися до того, що США можуть вийти з блоку, якщо президентом стане Дональд Трамп. Європа повинна розробити плани та переглянути свій поточний оборонний потенціал, оскільки якщо США справді покинуть блок, буде пізно.

Про це пише видання The Telegraph із посиланням на власні джерела серед дипломатів. Європа дуже сильно занепокоєна не тільки щодо продовження американської підтримки, але й щодо прихильности США до НАТО у майбутньому.

Один з дипломатів сказав виданню, що зараз взагалі незрозуміло, що буде робити Трамп, якщо прийде до влади. Тому країни НАТО про всяк випадок повинні розробити плани, щоб послабити залежність Альянсу від США. Інший дипломат підтвердив, що саме коментарі Трампа показали, що Європа надмірно залежить від військової могутності Сполучених Штатів, тому є необхідність в обговоренні того, що робити у разі виходу США з НАТО.

Цікаво, що на тлі цих данних стало набагато більше країн НАТО, які досягли, або навіть перетнули цільовий показник витрат у 2% ВВП на оборону. Це саме те, чого вимагав Трамп під час перебування у Білому домі, тому Альянс може сказати Трампу, що "він отримав те, чого хотів".

До того ж не всі вбачають у виході США з НАТО катастрофу. Ще одне дипломатичне джерело сказало виданню, що це радше позитивні новини. Побоювання, що США кинуть НАТО, змушують європейські країни вже зараз дбати про адекватність та достатність свого оборонного планування.

Додамо, що у грудні 2023 року Конгрес США схвалив закон, який забороняє президенту США приймати рішення щодо виходу з НАТО без схвалення Сенату та Палати представників. Закон прийняли саме на тлі побоювання того, що Трамп у випадку перемоги на виборах спробує вийти з альянсу.

Ще у жовтні 2023 року, під час одного із передвиборчих виступів, Трамп зізнався, що погрожував країнам Європи залишити їх без захисту, якщо на них нападе росія. Його слова тоді сприйняли оплесками.

На початку січня 2024 року Трамп заявив про те, що виведе США з Північноатлантичного Альянсу. В НАТО відповіли, що для Америки це місце з найбільшою кількістю союзників, продемонструвавши скепсис щодо слів Трампа.