Орбан вирушив до Трампа у США без дружини, з ним поїхав інший член сім'ї: з'явилися подробиці (фото)

Угорський лідер сам оплатить витрати на поїздку члена сім'ї

Під час візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до маєтку експрезидента США Дональда Трампа його супроводжувала молодша донька. Пресслужба міністра пояснила, чому замість дружини лідера була присутня Флора.

Про це пише 24.hu. На запит видання подробиці розповів керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини Берталан Хаваші.

Він не озвучив причину, чому саме дружина очільника уряду Угорщини Аніко Леваї не змогла супроводжувати прем'єр-міністра. Але акцентував, що за поїздку доньки Флори не будуть платити гроші з бюджету.

Віктор Орбан з донькою

"Оскільки Віктора Орбана не могла супроводжувати дружина, його виручила донька, яка поїхала з ним на зустріч з подружжям Трампів", – зазначив Хаваші.

За його словами, Орбан сам оплатить витрати на поїздку своєї 19-річної доньки, відповідно до правил, які застосовуються в таких випадках.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 8 березня, Орбан вирушив до США для зустрічі з Дональдом Трампом у його резиденції в Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида. Після зустрічі відбулися вечеря і концерт.

Згодом, угорський лідер наголосив, що Трамп має намір досягти миру між Росією та Україною. Орбан додав, що партія політика вже перешкоджає виділенню фінансування для України, а у разі перемоги взагалі не дасть їй "ні копійки".

Раніше "Телеграф" писав, що європейські ЗМІ припускають вихід США з НАТО.