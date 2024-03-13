Перший за майже 70 років матч-реванш: Байден та Трамп забезпечили собі участь у президентських виборах

Наразі перед виборцями стоїть вибір щодо майбутнього цієї країни

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримає достатньо делегатів, щоб закріпити за собою номінацію від Демократичної партії на президентських виборах. Разом із Дональдом Трампом вони висунули кандидатури від своїх партій, розпочавши перший за майже 70 років матч-реванш на президентських виборах у США.

Байдену необхідно було для перемоги 1968 делегатів у номінації і ця кількість була досягнута увечері 12 березня, коли почали надходити результати первинних виборів у Джорджії. Також результати надходили з Міссісіпі, штату Вашингтон, Північних Маріанських островів та демократів, які живуть за кордоном. Про це пише Reuters.

Він заявив із заявою після того, як затвердив кандидатуру від Демократичної партії.

"Зараз перед виборцями стоїть вибір щодо майбутнього цієї країни. Чи піднімемося ми та захистимо нашу демократію чи дозволимо іншим зруйнувати її? Чи відновимо ми право вибору та захистимо наші свободи чи дозволимо екстремістам їх забрати?", — сказав президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що згідно з результатами опитування на початку березня 2024 року, Дональд Трамп має більшу підтримку, ніж чинний американський президент Джо Байден.