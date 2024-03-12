У роботі Telegram масштабний збій, проблеми є і в Україні: що відомо

Деякі функції не працюють коректно

У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій, проблеми є і в Україні. Користувачі скаржаться, що надто повільно працює пошук, погано завантажуються чат-боти, а повідомлення надсилаються із запізненням.

Станом на 16.40 сервіс Downdetector заявляє про відсутність поточних проблем у месенджері. При цьому на графіку видно зростання кількості запитів близько 16:00 та зазначено, що за останні 24 години фіксувалися збої.

"Звіти користувачів вказують на відсутність поточних проблем у Telegram", — йдеться на сайті Downdetector.

"Телеграм" повільно працює в Україні

Зазначимо, проблеми з месенджером є не лише в Україні, а й в інших країнах. Зіткнулися з ними і громадяни країни-терористки РФ. Користувачі скаржилися 12 березня, що не можуть увійти до програми. Цікаво, що днем раніше у Росії відбувся масовий збій цифрових систем. Було порушено роботу Казанського метро, не усюди приймали до оплати банківські картки.

Нагадаємо, останній масовий збій роботи "Телеграма" в Україні фіксувався 18 лютого. Програма погано вантажилася на комп’ютерах, не працював додаток. Але технічні несправності швидко полагодили. Після масштабного збою вийшло оновлення Telegram. Але чи пов’язане воно з несправностями — невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв про припинення роботи домену UKR.NET. Виявилося, що причиною цього стало блокування компанією-реєстратором.