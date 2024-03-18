Telegram уже третий раз провел акционирование: сколько денег заработал Дуров

Это уже третий масштабный выпуск облигаций мессенджером

Мессенджер Telegram в рамках очередного расширения выпустил облигации на сумму 330 миллионов долларов США. Среди инвесторов, вложивших деньги в мессенджер – глобальные фонды высокого уровня, обладающие неплохой репутацией.

Об этом сообщил владелец Telegram Павел Дуров в своем официальном канале. Он заявил, что новый выпуск облигаций стал самым выгодным за всю историю существования мессенджера.

"Условия облигаций (с поправкой на ставку ФРС) оказались для Telegram самыми выгодными за всю историю нашей компании. Я горжусь тем, что каждый раз, когда мы выпускаем облигации, мы становимся лучше в этом процессе. Рост спроса на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram", – заявил он.

Однако Дуров не назвал фонды, принявшие решение инвестировать в его мессенджер. Также нет понимания, есть ли среди этих фондов организации, связанные с российским террористическим режимом.

Это уже третий выпуск акций мессенджером. Дуров уже дважды привлекал финансирование через этот инструмент – в 2021 году, когда выпустил акций мессенджера на 1,75 млрд. долларов США, и в июле 2023 года, когда акций выпустили на 270 млн. долларов.

Напомним, что эксперт по кибербезопасности бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун в интервью "Телеграфу" прокомментировал проблемы использования мессенджера Telegram в Украине. По его мнению, это создает угрозы национальной безопасности, особенно во время широкомасштабной войны. Причина не только в том, что Дуров россиянин – он не отказывался брать деньги у российских олигархов и, может быть, сотрудничает с ФСБ России.

На фоне разговоров о возможной блокировке популярного в Украине мессенджера представитель Telegram Реми Вон рассказал о том, что компания получила от украинских властей письмо с перечнем "потенциально проблемных" каналов в мессенджере. Сейчас этот список анализируют.