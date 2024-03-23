Навіщо Путін шукає "український слід" у теракті в Crocus City Hall, та як це вплине на війну

Експерти спростовують версію Путіна про український слід у теракті в Підмосков’ї.

Попри те, що відповідальність за стрілянину в підмосковному Crocus City Hall на себе взяли члени "Ісламської держави" (ІДІЛ), у Кремлі продовжують заявляти про "український слід" у теракті. У своєму зверненні до росіян 23 березня президент РФ Володимир Путін заявив про нібито "вікно", через яке терористи збирались втекти до України.

Чому ця заява російського диктатора не витримує жодної критики й який вплив теракт в РФ матиме на подальший розвиток ситуації на полі бою в Україні, "Телеграф" розбирався разом із військовими експертами.

Підвищення ставок та ескалація

"Роздмухувати" версію про причетність України до теракту в концертному залі російські пропагандисти й офіційні особи намагалися з самого початку. До прикладу, у перші години після стрілянини з’явилися повідомлення про те, що силовики перевіряють мікроавтобус на старих українських номерах, припаркований біля будівлі. Всередині нічого не знайшли, та й номери виявилися білоруськими.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов звертає увагу на важливі промахи у діях російських спецслужб:

"Перевіряючи майданчик, на якому було припарковано мікроавтобус, Росгвардія дивним чином не звернула уваги на автівку Renault Logan, на якій приїхали терористи. При цьому повідомлення про неї та навіть відео були викладені вже безпосередньо на момент штурму будівлі. Дивно, що ані Росгвардія, ані ФСБ цього не бачили.

Якимось дивним чином терористам дали вийти з концертного залу, пройти кільце оточення та виїхати на тому ж самому автомобілі, на якому вони приїхали. Хоча всі автівки перевірялися, в тому числі вибухотехніками й службовими собаками. Тому якщо б там була дійсна зброя, яку на момент затримання знайшли в нападників, службові собаки відреагували би ще на автостоянці", — аналізує експерт у коментарі "Телеграфу".

І хоча з кадрів зсередини Crocus City Hall складається враження, що стрілки мали відповідну підготовку, їхні подальші дії аж ніяк не свідчать про професіоналізм, каже він.

"Якщо до цього вони демонстрували професіоналізм, то чому пересувалися на авто, яке відоме правоохоронцям? Тобто класика жанру – після нападу авто спалюється, так само як і викидається знаряддя злочину. Вогнепальну зброю вони залишають на місці злочину, перевдягаються, але чомусь пересуваються на тому ж автомобілі, номери якого відомі й викладені у вільний доступ.

Тобто постає питання, як же тоді вони виїхали з МКАДу навіть? У Москві повсюди камери відеоспостереження, та навіть якщо їх немає, працюють стаціонарні пости на дорогах між областями. То як поліція їх пропустила? Вони взагалі могли залишитися в Москві і загубитися. І потім без жодних перешкод, без зброї виходити", — каже експерт.

На думку Дмитра Снєгирьова, всі ці нестиковки свідчать про радше слід Росії у підготовці й здійсненні теракту. "Це абсолютно російська гра", — вважає він.

Експерт висловлює припущення, що напад на Crocus City Hall дуже нагадує теракт у п’ятизірковому готелі "Тадж-Махал" в індійському Мумбаї 2008 року. Та ж тактика, те ж озброєння у нападників. Атака в Індії ніби послугувала "натхненням" для організаторів: "Ці два епізоди співпадають по сценарію. Один в один вони скопіювали, і це великий промах".

Метою терористичного акту може бути створення напруги в суспільстві й закладання підґрунтя для виправдання подальших дій. У тому числі проти України.

"Напередодні теракту прозвучали заяви Пєскова, що "спеціальної військової операції" вже нема, а є війна. Їм потрібна напруга в суспільстві і виправдання цих дій. Я не виключаю, що буде оголошена загальна мобілізація і, відповідно, подальша активізація бойових дій в Україні. Бо паралельно з Пєсковим Путін заявляє про створення так званої санітарної зони.

Тобто, якщо раніше вони схиляли Україну до перемовин, залишити Луганськ, Донецьк, плюс сухопутний коридор до Криму. При цьому Запорізька й Херсонська області були під питання. То наразі постало питання можливості захоплення Сумської і Харківських областей. І зараз такі настрої панують, що стоїть питання взагалі повної окупації нашої країни. Я так розумію, що в Кремлі пішли на підвищення ставок вже не в "СВО", а у війні. Це основне, для чого цей теракт з такою кількістю жертв", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

У Росії буде більше терактів

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко натомість поділяє думку про те, що відповідальність за теракт у Росії несе ІДІЛ, а намагання Путіна притягнути за вуха причетність України – радше "крихти" для внутрішньої аудиторії.

"Що стосується так званого "українського сліду", то в це ніхто не вірить, навіть сам Путін, судячи з його звернення і того, як він його сформулював. Той факт, що було сказано про те, що автівка рухалась в бік України – це просто намагання притягти "український слід" хоч якось, щоб російська пропаганда задовільнилася", — каже він у коментарі "Телеграфу"

Тому очікувати якихось змін у підході Кремля до війни в Україні не варто.

"Я думаю, не буде нічого із такого, що ми ще не бачили в ході цієї війни. У Росії все за планом і з обстрілами, і з війною. Тому для нас це насправді мало що змінює", — коментує Олександр Мусієнко.

Натомість, прогнозує він, події у Crocus City Hall матимуть наслідки більше для самої Росії: "Я думаю, це не останній теракт, тому що терористична організація "Ісламська держава" оголосили Росії війну. Зрозуміло, що вони будуть діяти ось такими методами. Війну оголосили як відплату за події в Сирії, в Чечні. Там, де Росія втручалася, вбивала мирних громадян. РФ тепер буде важко, як би Путін не хотів це визнавати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" проаналізував, що про теракт у Crocus City Hall написали західні ЗМІ. Основна версія — за нападом на концертний зал стоїть "Ісламська держава-Хорасан", відома як ІДІЛ-К. Це філія угруповання, що базується в Афганістані.