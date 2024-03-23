Теракт у підмосковному "Крокусі": посол Білорусі випадково спростував брехню Путіна та пропагандистів РФ

Посол Білорусі похвалився роллю КДБ у затриманні стрільців

У Білорусі відреагували на стрілянину в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, в результаті якої було вбито понад сотню росіян. Там натякнули на те, що саме туди намагалися поїхати стрільці.

Про це повідомив посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой, слова якого цитує БелТА. За його словами, зловмисники намагалися піти через "наш спільний кордон", що суперечить заявам пропагандистів про те, що ті нібито намагалися піти в Україну.

"Активна взаємодія відучора здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв’язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано", — повідомив Крутий.

Як повідомлялося раніше, увечері 22 березня у Підмосков’ї у ТЦ "Crocus City Hall" стався теракт зі стріляниною. Станом на 13:00 суботи відомо про те, що кількість жертв перевищила 150 осіб, дані продовжують уточнюватися.

Варто зазначити, що росіяни, включаючи кремлівського диктатора Володимира Путіна, вже почали активно намагатися підв’язати до цієї теми Україну і пустили інформацію про те, що терористи нібито намагалися втекти через український кордон. Мало того, щоб переконати свою аудиторію, на російському телебаченні показали ролик за участю секретаря РНБО Олексія Данилова, який "підтвердив" причетність України. Втім, при детальному розгляді виявилось, що відео було змонтовано.

Тим часом відповідальність за стрілянину взяла на себе організація ІДІЛ, а вірніше її відгалуження ІДІЛ-К, що базується в афганському Хорасані та акцентує діяльність на російському напрямі. Ці бойовики часто звинувачують Росію в тому, що вона причетна до вбивств мусульман, мабуть, маючи на увазі Сирію, Афганістан і Чечню.