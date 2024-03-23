"ІДІЛ звинувачує Кремль у пролитті крові мусульман": що західні ЗМІ пишуть про теракт у Crocus City Hall

Росіян попереджали про можливу атаку.

У п’ятницю, 22 березня, в концертному залі Crocus City Hall в Підмосков’ї сталася стрілянина — декілька осіб у камуфляжі відкрили вогонь з автоматів по людях, які прийшли на концерт гурту "Пікнік". Після цього в будівлі почалася пожежа. На момент виходу матеріалу відомо про понад 90 загиблих і більш, аніж 100 постраждалих внаслідок стрілянини.

Відповідальність за теракт на себе, за даними ЗМІ, взяло терористичне угруповання ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Леванту), хоча остаточних підтверджень цьому немає. Що про стрілянину пишуть медіа на Заході – проаналізував "Телеграф".

Росіян попереджали

Як заявив The Washington Post неназваний американський чиновник, у Сполучених Штатів "нема підстав сумніватися" в заяві ІДІЛ, яка нібито взяла на себе відповідальність за стрілянину. У виданні нагадують, що деякі посольства іноземних держав останніми тижнями попереджали і закликали своїх громадян уникати масових зібрань через загрозу терористичних атак.

"На початку цього місяця уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві — потенційно спрямовану на великі зібрання, включаючи концерти — що спонукало державний департамент опублікувати публічну пораду американцям у Росії, — сказав прессекретар ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон. — Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до своєї давньої політики "обов’язку попереджати".

Як нагадує WP, за останні роки Росія зазнала декількох терактів, пов’язаних із війною в Чечні та придушенням радикальних ісламістських угруповань з боку влади.

2011 року в результаті вибуху в московському аеропорту "Домодєдово" загинуло 37 людей, 72 отримали поранення.

У жовтні 2002 року озброєні до зубів чеченські терористи захопили театр на Дубровці в Москві й три дні утримували сотні заручників. Щонайменше 150 людей загинули, переважна більшість — через рішення російського спецназу пустити в приміщення газ, від якого не було протиотрути.

ІДІЛ-К зосереджений на РФ

Як уточнює The New York Times, у березні Сполучені Штати зібрали розвіддані про те, що "Ісламська держава-Хорасан", відома як ІДІЛ-К, філія угруповання, що базується в Афганістані, планувала атаку на Москву. Члени ІДІЛ активно діють у Росії, заявив один неназваний американський чиновник.

Зазначається, що після періоду відносної тиші "Ісламська держава" намагається посилити свої зовнішні атаки.

"Останні два роки ІДІЛ-К була зосереджена на Росії, часто критикуючи президента Путіна у своїй пропаганді, — сказав Колін Кларк, аналітик із боротьби з тероризмом у Soufan Group, консалтинговій фірмі з питань безпеки, що базується в Нью-Йорку. — ІДІЛ-К звинувачує Кремль у тому, що на їх руках мусульманська кров, маючи на увазі втручання Москви в Афганістан, Чечню та Сирію".

Атака в п'ятницю в Москві, як і січнева атака в Ірані, про яку заявило угруповання, може спонукати до переоцінки їхньої здатності завдавати ударів за межами своєї території, пишуть американські журналісти.

На додаток до публічного попередження 7 березня про можливу атаку, офіційні особи США заявили, що вони приватно повідомили росіян про розвіддані, які вказують на неминучу атаку.

Також Сполучені Штати попередили Іран про можливу атаку напередодні подвійних терактів на початку року, внаслідок яких загинули десятки і були поранені сотні людей під час панахиди за генералом Касемом Сулеймані, убитим ударом американського безпілотника чотири роки тому.

The Politico нагадує, що раніше цього року росіяни заявили, що запобігли нападу на синагогу в Москві осередку угруповання "Ісламська держава". Російська влада також заявляла, що шість ймовірних членів ІДІЛ були ліквідовані в Інгушетії.

"Не було зрозуміло, чому група, яка діє в основному в Сирії та Іраку, а також в Афганістані та Африці, влаштувала атаку в Росії в цей час. Протягом багатьох років це екстремістське угруповання вербувало бойовиків із колишнього Радянського Союзу, які воювали на боці угруповання в Сирії та Іраку та взяли на себе відповідальність за кілька терактів на Кавказі та в інших регіонах Росії в минулому", — описує ситацію видання.

Зруйнована ілюзія безпеки

Редакція The Bloomberg випустила матеріал під назвою "Смертоносний теракт сколихнув Росію після тріумфу Путіна".

"Найбільш смертоносний теракт у Москві за більш, аніж десятиліття зруйнував ілюзію безпеки, яку Володимир Путін ретельно культивував упродовж понад двох років після вторгнення в Україну", — вказують журналісти.

Тед Трой, колишній спеціаліст Центрального розвідувального управління з питань Росії, вказує, що попередження посольства США на початку березня свідчить про наявність відповідних розвідданих у Штатів.

"Я сумніваюся, що це операція під фальшивим прапором. Путін у безпеці, і йому не потрібно цього робити, – сказав він. — Це радше справжній тероризм, оскільки російські мирні жителі були цілями й були убиті".

Reuters публікує матеріал-пояснення, чому ІДІЛ-К могла атакувати Crocus City Hall. У вересні 2022 року бойовики цього угруповання вже взяли на себе відповідальність за смертоносний теракт у російському посольстві в Кабулі.

Майкл Кугельман з вашингтонського Центру Вільсона у коментарі журналістам вказує, що ІДІЛ-К "вважає Росію співучасником діяльності, яка регулярно придушує мусульман".

Він додав, що до складу угруповання також входять низка центральноазіатських бойовиків, які мають власні претензії до Москви.

Історія поганого ставлення до мусульман

Британське BBC в одному з матеріалів публікує коментар Меттью Сассекса, експерт з питань Росії та доцента Австралійського національного університету.

"Росія має довгу історію поганого ставлення до багатьох людей на своїй території, які є мусульманами, — розповів він. — У нас було дві війни в Чечні… друга з 1999 по 2006 рік була чимось на кшталт радикалізованої війни, в якій дійсно були люди, котрі продовжили боротьбу на боці "Ісламської держави" проти російського уряду… Відтоді діяльність Росії в Сирії змусила "Ісламську державу" розглядати російський уряд як головну загрозу".

Експерт очікує, що відповіддю Росії на атаку на Crocus City Hall стане "надзвичайне насильство", пригадуючи наслідки теракту на Дубровці в 2002 року та захоплення заручників у школі в Беслані 2004-го: "Можливо, не так важливо, хто здійснив атаки, а те, кого російський уряд визначить винуватим і кому збирається відповідати".

Як реагує світ

Радник Білого дому Джон Кірбі назвав кадри з місця події "жахливими". Він зазначив, що збирання інформації про інцидент триває. Водночас зазначив, що нема жодних ознак, які могли б указувати на причетність України до стрілянини в концертному залі.

"ЄС у шоці та жаху від повідомлень про теракт у Crocus City Hall в Москві. ЄС засуджує будь-які атаки проти мирних жителів. Наші думки – з усіма громадянами Росії, яких торкнувся цей теракт", — заявив прессекретар ЄС із закордонних справ та безпекової політики Петер Стано.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив теракт і "висловив глибокі співчуття сім'ям загиблих, а також народу та уряду Російської Федерації і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим".

"Жах масового вбивства невинних громадян у Москві неприйнятний", — написала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на своїй сторінці в соцмережі Х.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що "ми живемо в божевільному світі". А міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав "не втрачати концентрації".

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зателефонував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову та від імені президента Реджепа Ердогана передав "співчуття народу Росії".

Голова КНР Сі Цзіньпін висловив співчуття Путіну у зв'язку з терактом.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що його країна засуджує тероризм у будь-якому прояві.

Свої засудження та співчуття близьким загиблих висловили, зокрема, в МЗС Австрії, Ізраїлю, Іспанії, Канади, Німеччини, Португалії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.

Нагадаємо, російська поліція в Брянській області, що межує з Україною, зупинила автомобіль Renault Symbol, на якому могли пересуватися терористи, які влаштували стрілянину в Crocus City Hall .