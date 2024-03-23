Таджики-ісламісти влаштували масове вбивство, але винні українці: у мережі висміюють виступ Путіна про теракт у "Крокусі"

Наразі відомо про 174 загиблих

Майже через 20 годин після стрілянини у ТЦ "Крокус Сіті Хол", яка виявилась терористичним актом, президент РФ Володимир Путін звернувся до росіян. У мережі вже почали висміювати його заяви про "український слід", яки обов'язково мав бути там, на його думку.

"Телеграф" зібрав для вас реакції з мережі, у яких "п’ятихвилинка" диктатора не здивувала майже нікого. Адже запланована втеча "через вікно в Україні" була очікуваною.

Так, український блогер Денис Казанський зауважив, що втеча через "вікно" не була можливою, адже на кордоні України з РФ йдуть бойові дії.

"Яким чином вони збиралися діставатися цього вікна, якщо врахувати, що з боку РФ стоять війська і силовики, які контролюють усі під'їзди в кордоні — Путін не пояснює", — написав блогер.

Він також додав, що на думку Путіна "Україна – це нацистська ісламістська держава, яку очолює президент-єврей".

Не стояв осторонь цієї "п’ятихвилинки" й нардеп Олексій Гончаренко, який зауважив, що Путіну треба було цілих 20 годин готуватися до звернення. Водночас уже багато західних країн та Україна давно висловились щодо теракту.

"І по суті нічого не сказав. Напряму нікого не обвинуватив. Всіх похвалив, подякував, звично приплів "нацизм, що прийшов вбивати дітей". І заспокоїв загал: всіх вже впіймано і нейтралізовано, служби працюють",- написав Олексій Голубицький.

Він також додав, що вже можна очікувати від пропаганди хвилі антимігрантських погромів по всій Росії.

Голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ніякого "українського сліду" не було і не могло бути. Але диктатору зручно звинувачувати у всіх бідах Росії "неонацистів". Він додав, що цивілізований світ і так все бачить, і все розуміє, і навряд чи слухає "маячню діда".

Окрім цього деякі канали у мережі вже почали помічати дивні речі на відео з допитів терористів. Адже, на думку медіа, вчора це була згуртована натренована команда, яка діяла як годинник, а зараз бачимо якихось "недоакторів". За допомогою них Росія може намагатися скрити якусь більш-менш серйозну інформацію, або, навпаки, свій провал.

Висловила свою думку щодо звернення Путіна і "Європейська Солідарність", яка зазначила, що позиція "жертви" створена задля можливості співпраці з цивілізованими державами.

Раніше "Телеграф" писав, що затримано координатора теракту у "Крокусі" та ще трьох нападників.