"Потрібні тотальні страти": у РФ політики масово заговорили про повернення найвищого заходу після теракту в "Крокусі"

У РФ хочуть повернути страту

У Росії після теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall заговорили про повернення смертної кари. При цьому подібні розмови почали вести не лише звичайні росіяни, а й депутати та високопосадовці.

Зокрема, серед них експрезидент і заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв, депутати Сергій Миронов та Віктор Водолацький та інші.

"Терористи розуміють лише терор у відповідь. Жодні суди і розслідування не допоможуть, якщо силі не протиставити силу, а смертям — тотальні страти терористів і репресії проти їхніх сімей", — написав у своєму telegram-каналі Медведєв

Лідер парламентської партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов додав, що подібним терористам немає місця на Землі і також підтримав запровадження страти. Гнівне повідомлення також написав його колега із "Єдиної Росії" Віктор Водолацький.

"Для цих нікчем і виродків, які вчинили стрілянину, яка спричинила смерть невинних людей, і їх замовників необхідно повернути страту", — написав він.

Водночас повернути страту також закликали перший заступник голови комітету держдуми з безпеки Юрій Афонін, радниця генпрокурора Наталія Поклонська та директор ТНТ Тіна Канделакі.

Своєю чергою журналіст Олександр Невзоров написав, що зараз повернути страту не буде складним для Росії, проте ніхто не гарантує того, що Кремль за допомогою цього інструменту не усуватиме опозиціонерів та інших небажаних осіб.

Як повідомлялося раніше, увечері 22 березня у Підмосков’ї у ТЦ "Crocus City Hall" стався теракт зі стріляниною. Станом на 13:00 суботи відомо про те, що кількість жертв перевищила 150 осіб, дані продовжують уточнюватися.

Варто зазначити, що росіяни, включаючи кремлівського диктатора Володимира Путіна, вже почали активно намагатися підв’язати до цієї теми Україну і пустили інформацію про те, що терористи нібито намагалися втекти через український кордон.

Посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой тим часом натякнув, що терористи намагалися втекти до його країни.