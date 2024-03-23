Цілком логічно: експерт пояснив, чому терористи "Крокусу" прямували у Білорусь, а не в "українське вікно"

Мікроавтобус терористів мав білоруські номери

Після звернення президента РФ Володимира Путіна, щодо стрілянини та теракту у "Крокус Сіті Холі", у якому він знайшов "український слід", білоруський посол натякнув на "вікно у Білорусь". Окрім цього ж є ще кілька факторів, які вказують саме на спробу втечі до картопляндії.

Про це розповідає у своєму дописі військово-політичний оглядач групи ІС Олександр Коваленко. Він наголосив, що арешт терористів вранці 23 березня було здійснено в районі селища Тепле за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю.

Також на зв’язок з найліпшим союзником РФ вказують й інші фактори.

"Терористи приїхали до "Крокуса" мікроавтобусом з білоруськими номерами, які російські пропагандисти спочатку називали українськими", — зауважив Коваленко.

За його словами, не слід забувати й про те, що на території Білорусі досі перебувають до 500 бойовиків ПВК "Вагнер". Завдання, яких навчати та тренувати білоруську армію у проведенні диверсійно-розвідувальної діяльності. Також вагнерівці вже відомі схожою "сферою діяльності" у країнах Близького Сходу, Африки та України.

Аналітик наголосив на тому, що намагатися перетнути українсько-російський кордон зараз не можливо. Адже протягом нього пролягає багато блокпостів, базувань силовиків, армії і лінія фронту.

"Загалом, якщо сліди й ведуть, то явно не в Україну, яку так наполегливо російська влада намагається пов'язати із бійнею у "Крокусі"", — додав Коваленко.

Нагадаємо, що у своєму зверненні щодо теракту у "Крокус Сіті Холі" Путін заявив, що терористів спіймали біля кордону України, де їх чекало "вікно". Він також сказав, що росіяни зараз мають виступити єдиним строєм проти ворога і зробити це можна лише на фронті.

Раніше "Телеграф" писав, що затримано координатора теракту у "Крокусі" та ще трьох нападників.