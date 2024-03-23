Політтехнолог Олексій Голобуцький оцінив виступ Путіна щодо теракту у "Крокусі" та вважає, що його слова не вплинуть на реальний хід подій

По 20-х година нервового очікування росіян Путін вийшов з відеозверненням на цілих 5 хвилин щодо "Крокусу". І по суті нічого не сказав. Напряму нікого не обвинуватив. Всіх похвалив, подякував, звично приплів "нацизм, що прийшов вбивати дітей". І заспокоїв загал: всіх вже впіймано і нейтралізовано, служби працюють.

І повторив вже особисто тези, запущені ще вчора через пропагандистів: що виконавці "Намагались сховатись на території України, на кордоні для них було підготовано вікно для виходу".

Стандартний кондовий заклик "не вдасться посіяти паніку і розлад в суспільстві" явно ніяк не вплине на реальний стан подій. Те, що вже багато хто з публічних осіб сформулював отак: "Забутий страх і нажаханість періоду Чеченської війни повертаються в російські сім'ї".

І 5 хвилин офіційних штампів у виконанні Путіна ці настрої явно не переб'ють.

Очікуємо попри всі старання офіційної пропаганди хвилі антимігрантських погромів по всій Росії. Адже вони цілком вкладаються в уже заявлені заклики "виявити і покарати всіх пособників і їхні родини".

Нагадаємо, представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів "Телеграфу", що теракт у "Крокусі" може спонукати Володимира Путіна до надання силовикам більших повноважень і не тільки. За його словами, існує чотири можливих сценарії розвитку подій, які "зіграють на руку" кремлівському диктатору.