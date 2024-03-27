НАТО має зробити три висновки: у Зеленського висловилися про російські ракети на території Альянсу

В Офісі президента вважають, що Альянс має почати реально протистояти Путіну

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував заяву про те, що НАТО може збивати російські ракети. За його словами, байдужість Північноатлантичного блоку лише підштовхує Кремль до ескалації війни.

Про це сказав у ефірі телемарафону. Подоляк упевнений, що лише роздуми НАТО про те, щоб збивати російські ракети, сильно турбуватимуть Путіна.

"Коли росіяни бачать, що країни НАТО не реагують на свідомі провокації, то збільшуватимуть ескалацію. Безумовно, якщо країни НАТО або прикордонні до Росії та Білорусі країни не реагуватимуть на провокації, то Росія це збільшуватиме", — сказав він.

Михайло Подоляк підкреслив, що поки що невідомо, чи обмежаться країни НАТО одними заявами, чи перейдуть до дій. При цьому він нагадав, що 24 березня російська ракета вкотре залетіла на територію Польщі, і закликав членів Альянсу замислитись.

"Нам безумовно хотілося б, щоб було зроблено 3 висновки з цього 39-секундного прольоту ракети. Перший — не треба думати, що все закінчиться саме собою і РФ задовольниться маленькою частинкою країни. Другий — треба перестати накопичувати все на складах, а передати на поле бою. І третій — окрім заяви, як тільки ракета підлітає до кордону НАТО, вони мають у рамках міжнародного права абсолютні права збити ракету", — розповів радник голови ОП.

Подоляк додав, що Україні потрібно "не так уже й багато", а лише системи ПРО та тактична авіація. А всі дії Росії побудовані на блефі і якщо Захід не почне відповідати, то Путін підвищуватиме ставки й наступні удари будуть серйознішими. Якщо НАТО відповість на російський терор, то путінський блеф закінчиться.

"Одна тільки заява, що НАТО розглядає збиття російських ракет, сильно турбуватиме Росію", — резюмував представник ОП.

Нагадаємо, що 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі. З цієї причини в небо було піднято авіацію, в тому числі й авіацію НАТО. Однак польські військові лише спостерігали за її польотом і не зробили нічого, щоб її збити. Така поведінка країни-члена НАТО здивувала та обурила мережу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС Литви висловилися щодо російської ракети у Польщі. Там вважають, що не можна миритись із порушенням повітряного простору НАТО.