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"От би і нам туди": Туск заявив, що Європа перейшла у довоєнну епоху, українці сумно жартують

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
2006
Дональд Туск
Дональд Туск. Фото Відкриті джерела

Заява прозвучала на тлі розмов про війну Росії проти НАТО

Наразі Європа перебуває у довоєнній епосі. Треба морально звикнути до нової доби.

Про це в інтерв'ю El pais заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, наразі найбільше турбує те, що "можливий буквально будь-який сценарій".

"Ми не переживали такої ситуації з 1945 року. Я знаю, що це звучить нещадно, особливо для людей молодого покоління, але ми маємо морально звикати до нової доби. Ми в довоєнному часі. Я не перебільшую. З кожним днем це все очевидніше", — заявив Туск.

Він також зазначив, зараз головним завданням Європи має бути захист України від російського вторгнення та збереження України як незалежної та цілісної держави. На думку польського прем'єра, ситуація в Україні "набагато важча, ніж рік тому, але й набагато краща, ніж на початку війни".

Туск також закликає європейців витрачати більше на оборону. Зокрема, нагадав про необхідність спрямовувати щонайменше 2% ВВП на оборону згідно з фундаментальним принципом НАТО.

Він також нагадав про розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Той під час засідання Європейської ради нібито наполягав на припиненні використання слова "війна" в офіційних заявах ЄС, оскільки це нібито лякає європейців.

"Я відповів, що в моїй частині Європи війна більше не є абстракцією. І що наш обов’язок – не обговорювати, а діяти і готуватися до захисту", – сказав Туск.

Варто зазначити, що ця заява Туска виклала неоднозначну реакцію українців у соцмережах. Багато хто сприйняв його слова з іронією.

Нагадаємо, раніше Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли Росія може напасти на НАТО. Політолог озвучив терміни та розповів, чого хоче добитися Путін у такий спосіб.

Теги:
#Європа #Польща #Війна