Хронічне недофінансування та відчуття безпеки: в ЗМІ пояснили причини неготовності НАТО до підтримки України

Постійне недофінансування оборонних бюджетів країнами НАТО призвело до майже катастрофи

Протягом 75 років існування НАТО Альянс стикався з трьома екзистенційними загрозами безпеки західних країн. Це була холодна війна з СРСР, потім – конфлікти у Косово, Афганістані та Іраку, врешті-решт – виникнення ІДІЛ, вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму у 2014 році. Зараз може початися четвертий етап історії НАТО, до якого Альянс взагалі не готовий.

Про це пише CNN. Зазначається, що роки хронічного недофінансування оборони зробили свою справу – оборонний потенціал НАТО можна вважати вкрай сумнівним.

"Четвертий акт НАТО може бути визначений кризою, яка розгортається у повільному темпі. Понад десять років союзники хронічно не витрачали на оборону, тоді як супротивники Заходу модернізували та зміцнювали свій власний військовий потенціал. Найбільш очевидний спосіб зрозуміти вплив цього — це повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році", – сказано у матеріалі.

Журналісти зазначили, що недофінансування оборонних бюджетів країнами НАТО призвело до майже катастрофи – армії нечисельні, запаси недостатні, техніка обслуговувалася погано. Обмежені запаси боєприпасів у країнах НАТО стали причиною того, що Альянс не здатний адекватно допомагати України – просто немає, що давати.

"В завдання НАТО не входив захист України від вторгнення. Україна не є членом НАТО і лише формально заявила про намір приєднатися після вторгнення 2022 року. Однак характер підтримки України з боку союзників по НАТО – здебільшого це пряма військова підтримка – виявив вразливість Альянсу через роки недофінансування", – резюмує видання.

Як писав "Телеграф", США та союзники планують подвоїти зусилля у пошуку усього необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів для України. Хоча Україна досягла певних успіхів за останні місяці, вона тримається величезними надзусиллями, тому військова допомога від західних країн має величезне значення.

Також за результатами зустрічі 4 квітня країни НАТО створили спільну місію в Україні. Таким чином, Північноатлантичний альянс зможе використати багато можливостей для підтримки країни.