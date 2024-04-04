"Сі Цзіньпін напружився": у РФ назвали Китай поплічником НАТО

Російський тренер плавців порівняв Олімпіаду з днем народження, куди не покликали РФ

Тренер російських плавців Сергій Чепік назвав Олімпійські ігри у Парижі змаганням країн НАТО та їхніх поплічників. При цьому спортсменів із РФ запросили на Ігри, щоправда, у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Чепіка наводить "Матч ТВ". У мережі висміяли тренера, який, по суті, назвав Китай і Північну Корею та інших "поплічниками НАТО".

– Ви взагалі стежите за новинами щодо допуску до Ігор? Чи вже не звертаєте уваги на цей процес?

– Не звертаю. Чи читали ви олімпійську хартію? Там усі пункти порушено. Про які Ігри ми говоримо? Це не Олімпійські ігри. Замінено саму суть. Це змагання країн НАТО та їхніх поплічників, говорячи мовою плаката.

Якщо нас не запрошують на день народження, то ми не йдемо. Якщо не хочемо потрапити під роздачу. Який у цьому сенс? – сказав Чепік.

У мережі висміяли слова Чепіка. Користувачі зазначили, що росіянин значно розширив НАТО у своїй уяві.

Нагадаємо, слова мера Парижа Анн Ідальго про росіян на Іграх викликали справжню істерику у РФ. Не витримав навіть "голос російського біатлону" Дмитро Губернієв, який публічно образив француженку.